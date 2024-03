Ninebot Max G30E II : 40 % de réduction pour cette trottinette à l’autonomie très généreuse

Robuste, puissante, endurante et confortable, la trottinette électrique Ninebot Segway Max G30E II possède de nombreux atouts pour assurer les trajets du quotidien. Bonne nouvelle : aujourd’hui, elle passe de 799 euros à 486,83 euros.

Le constructeur Ninebot Segway est réputé pour ses trottinettes électriques, et dispose de nombreuses références notables. Le KickScooter Max G30E II en fait partie, puisqu’elle offre une conduite confortable, mise sur un moteur suffisamment puissant pour grimper des côtes et se montre très endurante pour assurer vos trajets sans à vous soucier de l’autonomie. S’il fallait débourser près de 800 euros à sa sortie, aujourd’hui, elle perd 40 % de son prix de base.

Les avantages de la Ninebot Segway KickScooter Max G30E II

Une bonne qualité de fabrication

Un moteur puissant de 350 W qui peut monter des pentes à 20 %

Une autonomie musclée de 65 km

Sortie au prix de 799 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter Max G30E II est aujourd’hui remisée à 486,83 euros sur le site PC Componentes.

Une trottinette bien lotie côté autonomie

Avec la Ninebot Segway KickScooter Max G30E II, vous avez une trottinette électrique rassurante pour faire de longs trajets. Cette référence intègre une grosse batterie de 551 Wh qui permet de faire tenir la trottinette jusqu’à 65 km d’autonomie d’après le constructeur. Bien entendu, l’endurance réelle est amenée à varier en fonction de votre utilisation, le mode de vitesse choisi, les chemins empruntés (pentes), la météo, etc. Comptez plutôt entre 40 et 55 km, ce qui reste un score très satisfaisant pour se déplacer en ville sans trop se soucier de l’autonomie. En revanche, pour la recharger, il faudra être patient avec 6-7 heures pour récupérer l’intégralité de la batterie.

Endurante, son moteur de 350 W, lui permet d’atteindre aisément la vitesse maximale de 25 km/h, la limite légale française pour une utilisation sur route. Cette puissance servira surtout à gravir plus aisément les côtes, d’ailleurs ce modèle peut monter des pentes à environ 20° d’inclinaison sans perte de vitesse.

Soignée, mais imposante

Sa bonne autonomie n’est pas sans conséquence… En effet, la Max G30E II pèse 19,1 kg, une trottinette lourde qui risque d’être assez encombrante lors de vos déplacements intermodaux. Heureusement, la marque a pensé à contrer ce petit défaut peu pratique avec un système de pliage en un « clic ». De quoi se faciliter grandement la vie pour la porter à la main, ou même pour la ranger dans le coffre d’une voiture ou dans un appartement. Malgré son poids important, elle offre à son utilisateur une bonne stabilité, d’autant que son corps en alliage d’aluminium promet une belle solidité.

Et grâce sa certification IPX5, la trottinette est capable de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau. Son plateau est large et confortable, et ses pneus de 10 pouces avec chambre à air rend plus agréable le trajet. Ils offrent un très bon amorti sur des surfaces rugueuses sans que les vibrations soient insupportables, et ainsi profiter d’une conduite plus douce. Enfin, la sécurité est aux rendez-vous, avec la présence d’un double système de freinage, un frein à tambour sur la roue avant et frein électrique sur la roue arrière, pour plus de sécurité et de stabilité.

Si la trottinette KickScooter Max G30E II de Ninebot Segway ne correspond pas à vos besoins, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2024.

