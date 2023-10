KickScooter F25 II : la trottinette de Ninebot est 200 € moins chère pendant les French Days

Comme si l'augmentation du Navigo et la surfréquentation ne suffisaient pas à l'enfer des transports en commun, voilà que les punaises de lit s'incrustent dans nos trajets quotidiens. Une énième raison pour troquer le métro ou le RER pour la Ninebot Segway KickScooter F25E II, une trottinette électrique du milieu de gamme qui voit son prix chuter de 459 euros à seulement 274,99 euros sur Cdiscount durant les French Days.

Les trottinettes électriques se démocratisent de plus en plus dans les grandes villes, soit par conscience écologie, soit parce que les trajets en transport en commun sont de plus en plus intenables. Quoi qu’il en soit, la Ninebot Segway KickScooter F25E II est tout à fait adaptée pour les trajets urbains grâce à une puissance et à une autonomie suffisantes pour une utilisation quotidienne. Grâce aux French Days, il est possible de l’obtenir pour moins de 300 euros.

La Ninebot Segway KickScooter F25E II en bref

Un moteur d’une puissance max de 500 W

Une autonomie estimée à 25 km

Fonctions connectées avec l’application dédiée

Au lieu de 459 euros habituellement, la Ninebot Segway KickScooter F25E II est maintenant disponible en promotion à 274,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant la Ninebot Segway KickScooter F25E II. Le tableau s'actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Ninebot Segway KickScooter F25E II au meilleur prix ?

Une trottinette compacte, mais confortable

La Ninebot Segway KickScooter F25E II est une trottinette électrique très commune dans sa conception mais elle a le mérite d’arborer un design élégant et sportif. On n’en attend pas plus d’une trottinette du milieu de gamme de toute manière. Avec son poids de 15,3 kg, elle est légère à transporter et son système de pliage en deux temps la rend plus aisée à manipuler, tout comme son format compact. Elle peut convenir à tous, jeunes comme adultes, à partir du moment où ne l’on pèse pas plus de 100 kg.

Du côté des équipements, la Ninebot Segway KickScooter F25E II peut compter sur des pneus de 10 pouces avec chambre à air pour une conduite confortable et stable et des phares LED avant et arrière avec un feu de freinage. Elle est également dotée de deux freins, un frein électronique à l’avant et un frein à disque à l’arrière. Enfin, cette trottinette n’oublie pas d’être connectée grâce au Bluetooth, avec l’application de Ninebot, il est possible d’avoir accès aux informations de conduite comme la vitesse ou l’autonomie restante.

Des performances idéales pour les trajets en ville

La Ninebot Segway KickScooter F25E II s’appuie sur un moteur brushless d’une puissance de 250 W pouvant grimper jusqu’à 500 W lorsqu’il s’agit de grimper une pente de 10 %. Cette puissance permet également d’atteindre une vitesse de 25 km/h, on a également le choix entre quatre modes de conduite : Éco, Normal et Sport, et un mode Marche qui n’excède pas les 5 km/h et qu’il vaut mieux utiliser dans les zones piétonnes.

Enfin, cette trottinette électrique embarque une batterie de 7 650 mAh capable de tenir sur une distance de 25 km, sans que le constructeur chinois ne précise dans quelles conditions a été obtenu ce chiffre. L’autonomie dépend en effet de plusieurs facteurs, comme la puissance moyenne en conduite, le poids de l’utilisateur, l’humidité ou encore la température extérieure. Pour ce qui est du temps de recharge, il ne faut pas être pressé puisqu’il faut cinq heures pour que la batterie regagne toute son autonomie.

