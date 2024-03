Prix mini pour cette très bonne alternative Xiaomi face aux dongle HDMI de Google et Amazon

Une clé TV Android peut donner un coup de jeune à un téléviseur vieillissant, et grâce à cette offre sur le Xiaomi Mi TV Stick, cela ne vous coûtera pas plus de 35 euros pour connecter votre TV.

Les dongles HDMI représentent l’une des meilleures solutions pour connecter un téléviseur qui ne l’est pas. Ils permettent de profiter d’une offre multimédia de grande qualité sans vous ruiner, comme c’est le cas avec le Mi TV Stick de Xiaomi qui se négocie à moins de 35 euros.

Ce qu’on apprécie du Xiaomi Mi TV Stick

Un dongle compact et télécommande pratique

L’interface Android TV relativement fluide

La fonction Chromecast intégrée

Proposé à 49,99 euros, le Xiaomi Mi TV Stick est actuellement remisé à 39,99 euros sur le site de la marque, mais une fois ajouté au panier, le dongle HDMI passe à 34,99 euros.

Un petit dongle discret et pratique

Le Xiaomi Mi TV Stick est la première clé HDMI conçue par la marque. Elle vient se connecter tout simplement à l’arrière de votre téléviseur, sans avoir besoin de votre smartphone ou tablette pour y accéder. Ses dimensions très réduites, 92,4 × 30,2 × 15,2 mm, lui permettent de se faufiler facilement, et d’être discrète.

Concernant ses performances, le Mi TV Stick est alimenté par un chipset ARM Amlogic S905 doté de quatre cœurs Cortex A53 avec GPU Mali-450 MP3, associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Pas de 4K… mais une expérience sous Android TV réussie

Ce dongle propose l’essentiel. Pas de 4K à l’horizon, et ne prend pas le Dolby Vision, HDR10+, mais affiche une définition Full HD à 60 images par seconde. Rien de rédhibitoire, elle suffit tout de même à transformer, à prix tout doux, votre télévision en Smart TV. On apprécie surtout le système d’exploitation choisie par la marque, à savoir Android TV (9).

Une interface simple et fluide d’utilisation, et qui donne accès au Play Store de Google et ses centaines d’applications. Vous aurez bien sûr accès aux applications phares des plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+…), qui se trouvent même directement depuis la télécommande (seulement Netflix, Prime Video). Google Assistant est aussi de la partie, qui honorera toutes les requêtes vocales et vous permettra aussi de contrôler les objets connectés présents chez vous, ou encore de chercher une vidéo en particulier. On a même droit à la fonction Chromecast. Pour rappel, cette dernière permet de diffuser un contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette.

Plus de détails dans notre test sur le Xiaomi Mi TV Stick.

Pour découvrir ce que propose la concurrence, et comparer le Xiaomi Mi TV Stick, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias du moment.

