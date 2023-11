Un TV 4K de 43 pouces à moins de 250 € ? C’est possible qu’avec Xiaomi pendant le Black Friday

Le TV Xiaomi A2 de 43 pouces est taillé pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un modèle 4K efficace qui ne coûte pas un rein. Pendant ce Black Friday, cette référence est affichée à 249 euros au lieu de 449 euros sur le site de la marque.

Avec sa gamme de TV A2, Xiaomi a souhaité proposé des modèles 4K doté de plusieurs compatibilités recherchées, tout en maintenant des prix vraiment contenus par rapport à la concurrence. La version qui nous intéresse davantage aujourd’hui est celle de 43 pouces. Ce mini TV idéal pour les petites pièces est non seulement compatible avec certaines des meilleures normes vidéo tout en tournant sous Android TV, mais il affiche avant tout un prix canon grâce à une réduction de 200 euros pendant ce Black Friday.

Ce que propose le TV Xiaomi A2 43

Une dalle 4K UHD de 43 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HLG

Android TV

Initialement affiché à 449 euros, puis réduit à 299 euros, le TV Xiaomi A2 43 est désormais proposé à 249 euros sur le site de la marque grâce à une remise de 20 euros et à un coupon de 30 euros pour les nouveaux clients, valable jusqu’au 30 novembre 2023.

Petit par la taille, grand par la fiche technique

Avec sa dalle de 43 pouces, le TV Xiaomi A2 devrait ravir celles et ceux qui n’ont clairement pas la place nécessaire chez eux pour installer un téléviseur de plus de 50 pouces. Qu’il soit utilisé comme TV d’appoint pour une chambre ou simplement un modèle réduit pour un petit salon, le Xiaomi A2 peut convenir au plus grand nombre. Malgré son prix très contenu, le TV bénéficie en plus de finitions soignées, avec des bordures d’écran très fines qui favorisent l’immersion.

L’écran n’est d’ailleurs pas en reste avec sa définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et ses compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, à savoir Dolby Vision, HDR10 et HLG. De quoi profiter d’images suffisamment détaillées et lumineuses. Et cerise sur le gâteau, la dalle couvre 90 % de l’espace DCI-P3, soit l’assurance de bénéficier d’un excellent rendu des couleurs. En revanche, ne vous attendez pas à du QLED et encore moins à de l’OLED : à ce prix, on doit se contenter d’une simple dalle LCD. Côté son, le TV intègre deux haut-parleurs de 12 W et prend en charge le Dolby Audio et le DTS-HD. On vous conseille tout de même de vous procurer une barre de son pour un audio plus riche et immersif, d’autant qu’il y a de la place sous l’écran pour en glisser une, les pieds étant situés aux extrémités de l’écran.

Android TV pour vous servir

Pour ce qui est de son système d’exploitation, le TV Xiaomi A2 43 tourne sous Android TV, l’OS de Google qui donne accès à l’ensemble du Play Store. Les applications de streaming phares sont évidemment de la partie. Google Assistant est aussi présent, et d’ailleurs, la marque a même souhaité faire de ce TV un véritable « hub domestique intelligent » capable de contrôler divers appareils connectés. La fonction Chromecast permettra de son côté de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Enfin, sachez que ce TV ne sera pas vraiment idéal pour vos sessions gaming, à moins que vous ne soyez pas trop exigeants : dénué de ports HDMI 2.1 et doté d’un taux de rafraîchissement plafonnant à 60 Hz, les conditions ne seront pas optimales pour jouer.

Lire aussi

Quelle TV pas chère choisir ? Découvrez notre sélection des modèles à petit prix

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.