Pixel Buds Pro : Amazon casse le prix des écouteurs sans fil haut de gamme de Google

Besoin d'une paire d'écouteurs avec ANC efficaces et pas (trop) chers ? Pourquoi ne pas tenter les Google Pixel Buds Pro ? C'est d'autant plus un bon plan qu'ils sont en promotion en ce moment sur Amazon à 169 euros au lieu de 219 euros.

Les Google Pixel Buds Pro disposent certes de quelques lacunes pour des écouteurs haut de gamme, mais ils sont les premiers écouteurs sans fil du constructeur à proposer une réduction active du bruit. De plus, ils sont bourrés de fonctionnalités intéressantes, surtout pour les possesseurs de Google Pixel. D’ailleurs, ils sont encore plus recommandables grâce à cette baisse de prix de près de 30 %.

Que proposent les Google Pixel Buds Pro ?

Un port confortable

Une belle restitution des basses

Une autonomie convaincante et la charge rapide

Lancés au tarif de 219 euros, les Google Pixel Buds Pro sont actuellement remisés à 169,99 euros sur Amazon.

Des écouteurs faciles à connecter et avec une belle qualité audio

Lors de la configuration, tout devrait se faire rapidement, surtout si vous avez un appareil Android. Les Pixel Buds Pro sont compatibles avec le protocole Fast Pair. Lorsque vous ouvrez le boîtier pour la première fois, une fenêtre apparaîtra sur votre smartphone pour les appairer en un clic. On trouve aussi une fonction Bluetooth multipoint : elle permet de connecter les écouteurs de Google simultanément à deux appareils. De quoi écouter de la musique sur votre ordinateur et répondre à un appel sur votre smartphone, sans déconnecter les écouteurs ou les retirer.

Les contrôles tactiles et autres paramètres des Pixel Buds Pro peuvent être gérés directement dans l’application compagnon Pixel Buds. Cela permet de personnaliser l’expérience des écouteurs, en utilisant l’égaliseur, afficher le niveau de batterie, changer le mode de réduction de bruit active, etc.

Sur la partie audio, Google a intégré deux transducteurs de 11 mm de diamètre chacun. Côté codecs audio Bluetooth, on a droit à de l’AAC et du SBC, ce qui est assez classique. Globalement, la restitution sonore est bonne, surtout au niveau des basses. Les médiums des Pixel Buds Pro eux aussi sont bien poussés, ce qui offre des voix claires et mises en avant. Toutefois, les aigus sont plutôt timides et manquent de netteté.

Les Pixel Buds Pro ont une belle autonomie, même avec de la réduction de bruit active

Ce sont les premiers écouteurs de Google disposant de réduction de bruit active. Le constructeur a développé ses propres processeurs d’analyse de sons, utilisés grâce à trois microphones par écouteur. Il faut reconnaître que cette fonction, bien qu’utile, est décevante par rapport à ce qu’offre la concurrence en 2024, même à des prix plus attractifs. Elle ne réduit parfois pas assez fortement les sons de notre environnement.

Les Pixel Buds Pro se rattrapent avec une belle autonomie : Google annonce 11 heures sans réduction de bruit et 7 heures avec. Au total, on peut monter à 20 ou 31 heures si l’ANC est activée. Pour la recharge, 5 minutes de charge permettent de récupérer une heure d’écoute avec ANC et jusqu’à 3 heures d’écoute en 15 minutes.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur les Google Pixel Buds Pro.

