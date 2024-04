Auchan lâche une offre inédite pour le Google Pixel 7a : 150 € de remise et une enceinte JBL offerte

En quête d’un bon smartphone milieu de gamme capable de vous accompagner au quotidien pendant quelques années ? Le Google Pixel 7a est une excellente solution. On le trouve en ce moment en promotion à 359 euros contre 509 euros de base, avec en prime une enceinte JBL Go Essential comme cadeau.

Le Google Pixel 7a se place parmi l’un des meilleurs smartphones pour la photographie. Il est aussi très apprécié pour son expérience logicielle et aux fans de petits smartphones. En sortant avec un prix assez élevé, le voilà qui devient plus intéressant avec 150 euros de moins sur la facture, sans oublier un petit cadeau supplémentaire pour couronner le tout.

Qu’est-ce qu’on apprécie avec cette offre sur le Google Pixel 7a ?

Son petit format compact et son écran bien calibré

Ses performances photo, avec un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et jusqu’à 5 ans de mises à jour

Bonus : l’enceinte JBL Go Essential est offerte

Disponible à sa sortie à 509 euros, le Google Pixel 7a se négocie actuellement à seulement 359 euros sur le site d’Auchan, dans un pack avec une JBL Go Essential offerte.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Google Pixel 7a. Le tableau s'actualise automatiquement.



Où acheter Le Google Pixel 7a au meilleur prix ?

Un très bon photophone compact

Les amateurs de format compacts seront ravis avec le Google Pixel 7a, qui tombe parfaitement dans la paume de la main grâce à sa petite taille. À l’avant, on a des bords affinés, sauf au niveau du menton. Une fois allumée, c’est un écran très agréable à utiliser au quotidien : bien calibré, Oled, et lumineux, il passe enfin à 90 Hz, ce qui le rend plus fluide, et donc plus qualitative au quotidien. Les finitions sont très réussies, et même si au dos, on retrouve du plastique, il est très difficile de le distinguer d’un dos en verre.

D’ailleurs, les smartphones de Google sont connus pour leurs prouesses en photo : le Pixel 7a n’échappe pas à la règle. Très polyvalent, il parvient à fournir de superbes clichés en toutes situations (paysage, nuit, portrait, mouvement…), notamment grâce à l’IA qui fait des merveilles. Ses deux capteurs (grand angle 64 Mpx et ultra-grand angle 13 Mpx) s’en sortent très bien et fournissent un piqué très agréable à l’œil. Il s’agit du meilleur photophone à son prix.

Avec une expérience logicielle qui change la donne

Pour fonctionner efficacement, il utilise la puce Tensor G2. Elle assure, sans broncher, tous les usages du quotidien, avec aucun lag à l’horizon. En revanche, pour le jeu en 3D, vous pourrez jouer, mais sans les graphismes poussés à fond sous peine de souffrir de quelques ralentissements. On va surtout l’apprécier pour son interface logicielle. Avec la « Pixel Experience », on a droit à une expérience utilisateur, sous Android 14 à présent, particulièrement fluide et très agréable. Google propose également de multiples options pratiques, comme la personnalisation très riche. Google a annoncé 7 ans de mise à jour sur ses nouveaux fleurons, ici, vous avez droit à seulement 3 années de mises à jour d’Android et 5 de sécurité.

Pour finir, le 7a est à la peine niveau autonomie. Avec son petit gabarit, le smartphone de Google s’équipe d’une batterie de 4 385 mAh. Lors notre test, il a pu tenir une journée tout juste. Dans le cadre d’une utilisation plus intensive, le téléphone devra nécessairement passer par la case recharge. Et sur ce point aussi, ce n’est pas le meilleur. Sa charge de 18W n’aide pas à récupérer des pourcentages rapidement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Google Pixel 7a.

Si souhaitez découvrir d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros.

