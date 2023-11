Google Pixel 7a : belle réduction pour l’un des meilleurs photophones compacts

Plusieurs mois après la sortie des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, le firme de Mountain View a enfin commercialisé la version compacte, le Google Pixel 7a. Au programme : un format séduisant, de bonnes performances pour sa tranche de prix mais surtout un appareil photo qui écrase la concurrence ! Aujourd'hui, ce smartphone descend à son prix le plus bas chez Amazon et Cdiscount, à 459 euros au lieu de 509 euros avec un chargeur officiel offert.

Les atouts du Google Pixel 7a

Un format compact avec un écran bien calibré

Un excellent appareil photo avec un x8 numérique bluffant

La Pixel Experience

Le photophone au meilleur rapport qualité-prix

À l’instar de ses prédécesseurs de la gamme Google Pixel 6 et des Google Pixel 7, le Pixel 7a mise tout sur son appareil photo qui embarque pourtant une configuration simpliste. On retrouve simplement un capteur principal de 64 Mpx capable de tourner en 4K 60 i/s et un ultra grand-angle de 13 Mpx avec un champ de vision de 120° tandis que l’avant est affublé d’un capteur frontal de 13 Mpx. La recette du succès vient surtout de l’algorithme de traitement d’images qui fait des merveilles.

Pour faire simple, rater une photo avec le Google Pixel 7a est un véritable challenge. Le capteur principal donne des clichés avec un piqué irréprochable et une colorimétrie très agréable à l’œil. Après chaque déclenchement, il est possible d’assister en direct au travail de l’algorithme qui optimise le rendu tout en lui laissant un côté naturel. Le mode nuit et le mode portrait restent des références et l’ultra grand-angle est convenable. Enfin, on se plaît à prendre des tas de clichés pour ensuite les modifier à l’envi avec les outils logiciels comme la Gomme Magique !

Une fiche technique équilibrée à l’autonomie moyenne

Concernant le reste de la fiche technique, le Google Pixel 7a propose un rendu équilibré mais n’échappe pas à quelques défauts. Il reprend le design de son grand frère, le Pixel 7, mais l’écran est encadré par des bordures trop voyantes. L’écran est d’ailleurs une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 90 Hz, il est bien lumineux mais manque un peu de couleurs puisque notre test a mesuré une couverture de seulement 75 % de la gamme DCI-P3.

Niveau performances, ce smartphone s’appuie sur le SoC maison de la firme de Mountain View, le Google Tensor G2 qui équipe également le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Si sur ces deux derniers, les performances sont insuffisantes pour faire face à la concurrence, c’est tout le contraire avec le Pixel 7a qui foudroie ses rivaux sur le même segment tarifaire. En revanche, l’autonomie est la principale ombre au tableau puisqu’elle tient tout juste une journée et est assortie d’une recharge de 18 W seulement. Il lui faut quasiment deux heures pour refaire le plein, c’est long, très long…

