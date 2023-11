La meilleure offre pour le Google Pixel 7a, c’est Boulanger qui la propose lors du Black Friday

Lorsque de notre test du Google Pixel 7a, ce smartphone s'était déjà révélé être le meilleur photophone sur sa gamme de prix. Il n'en devient donc que plus excellent quand il est en promotion, comme pendant ce Black Friday. Boulanger le propose en effet à 399 euros au lieu de 509 euros, et il s'accompagne même d'une petite enceinte JBL.

Si les Pixel de Google figurent constamment parmi nos photophones favoris, ce n’est pas pour rien. Les smartphones de la firme de Mountain View surpassent bon nombre de leurs concurrents grâce à leur qualité photo. Et certains parviennent même à afficher un prix plutôt contenu. Moins cher que le Pixel 7 classique puisque lancé à moins de 510 euros, le Pixel 7a fait justement partie de notre top du moment, puisqu’il capture les plus jolis clichés sur sa gamme de prix. C’est toutefois pendant le Black Friday que son rapport qualité/prix devient vraiment excellent puisque ce photophone est actuellement proposé à moins de 400 euros, tout en s’accompagnant d’une petite enceinte JBL, pour ne rien gâcher.

Les points forts du Google Pixel 7a

Un photophone excellent

Un format compact agréable

Un écran bien calibré

Lancé à 509 euros, le Google Pixel 7a est désormais affiché à 399 euros chez Boulanger. Une enceinte JBL Go Essential fait aussi partie du package.

Un smartphone hyper à l’aise en photo

Il est naturel de commencer par parler des capacités photo du Google Pidel 7a avant toute chose, tant son duo de capteurs fait partie de ses grands points forts. Son module est donc composé d’un capteur principal de 64 Mpx et d’un ultra grand-angle de 13 Mpx. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 13 Mpx.

Le capteur principal offre de son côté des clichés à la colorimétrie très agréable et au piqué excellent. Il est tout simplement difficile de faire mieux sur cette gamme de prix, c’est dire. Mention spéciale aussi pour le zoom x8 vraiment bluffant, une qualité que l’on trouve rarement sur le marché. Le mode portrait est tout aussi impressionnant, et l’ultra grand-angle convenable. Retenez que la qualité des photos du Google Pixel 7a doit beaucoup à l’algorithme efficace de la marque, qui optimise le rendu de chaque cliché après les avoir capturés.

Une Pixel Experience toujours aussi agréable

Concernant son design, le Google Pixel 7a ressemble à son prédécesseur, le Pixel 6a, mais il est heureusement plus abouti dans sa conception, et même plus fin. Il s’agit surtout d’un modèle qui ravira les amateurs de smartphones compacts avec son écran de « seulement » 6,1 pouces. On regrette toutefois les bordures trop épaisses qui entourent cet écran. Ce dernier se rattrape heureusement avec sa dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) dont le taux de rafraîchissement est capable de varier entre 60 et 90 Hz, alors que son prédécesseur plafonnait à 60 Hz. On a aussi droit à une belle luminosité, mais le rendu des couleurs est un peu décevant, le spectre DCI-P3 n’étant couvert qu’à 75 %.

Côté puissance, le smartphone embarque une puce Google Tensor G2, que l’on retrouve sur les autres modèles plus premium de sa gamme. Il offre de très belles performances, tant au quotidien qu’en jeu. L’interface Pixel Experience, toujours aussi agréable, est aussi de la partie avec Android 13. Les fonctionnalités exclusives comme la gomme magique et la transcription automatique des enregistrements audio ou encore sa grande fluidité font partie de ses grandes forces. Enfin, côté autonomie, le Pixel 7a brille moins puisqu’il ne tiendra pas beaucoup plus qu’une journée sur une seule charge. Compatible avec une charge de seulement 18 W, le smartphone passera de 5 % à 100 % de charge en 112 minutes exactement, ce qui est bien trop long…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 7a.

