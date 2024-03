Le performant routeur compatible Wi-Fi 6 de Xiaomi est à -60 % aujourd’hui

Besoin de changer votre routeur Wi-Fi Ă domicile ? Ce routeur AX3000T de Xiaomi fera parfaitement le job niveau prix-performances, notamment avec un prix revu Ă la baisse : 33,88 euros au lieu de 83,19 euros.

Votre couverture et la vitesse de votre Wi-Fi tousse un peu ? Changer de routeur peut facilement vous sauver la vie. Mais s’il en existe aujourd’hui une abondance sur le marchĂ©, certaines marques parviennent Ă allier performances et petit prix. C’est, par exemple, le cas du AX3000T de Xiaomi, compatible Wifi 6 et Mesh, qui perd près de 60 % de son prix.

Les points essentiels du routeur AX3000T de Xiaomi

Quatre antennes pour étendre au maximum la couverture réseau sans fil

Compatible Wi-Fi 6 et Mesh

Une vitesse maximale sans fil double en bande allant jusqu’Ă 2402 Mbps

Système de connexion rapide en NFC

Initialement affiché à 83,19 euros, le routeur AX3000T de Xiaomi est désormais affiché à 33,88 euros sur AliExpress (livraison depuis la France).

Un meilleur signal dans tout le domicile

Le routeur AX3000T de Xiaomi est d’abord fabriquĂ© Ă partir de matĂ©riaux recyclables et ça, c’est dĂ©jĂ un avantage. Ensuite, parlons performances : il dispose de quatre antennes externes omnidirectionnelles qui permettent d’amĂ©liorer les performances de transmission, y compris dans les grands domiciles : le signal peut ainsi mieux traverser les murs et d’avoir une couverture plus large mĂŞme en Wi-Fi 6 grâce au signal 2,4 Ghz.

Ce qui convainc rĂ©ellement sur ce routeur, ce sont Ă©videmment ses performances en Wif-Fi 6. Le AX3000T propose ainsi un dĂ©bit bibande sans fil de 574 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 2402 Mbps sur la bande 5 GHz. Pour rappel, la bande 2,4 GHz permet une transmission sur de plus grandes distances, avec une meilleure couverture et une meilleure pĂ©nĂ©tration Ă travers les murs, tandis que la bande 5 GHz promet des vitesses plus Ă©levĂ©es. Ă€ l’arrière, on retrouve deux ports WAN pour exploiter plusieurs connexions haut dĂ©bit.

Une bonne protection assurée

Parmi les autres atouts du routeur de Xiaomi, on compte aussi la prise en charge de Smart Connect, qui range les bandes 2,4 GHz et 5 GHz sous le mĂŞme nom de Wi-Fi (le SSID). De quoi Ă©viter la confusion au moment de choisir le rĂ©seau Wi-Fi auquel on souhaite se connecter. Le routeur est par ailleurs capable d’assurer une connexion stable pour jusqu’Ă 128 appareils connectĂ©s simultanĂ©ment.

Enfin, Xiaomi a voulu mettre le paquet sur la sĂ©curitĂ©. Grâce Ă l’application Mi Home, les utilisateurs peuvent gĂ©rer le temps en ligne des enfants et restreindre l’accès Ă certaines applications et sites Web, ainsi que des mĂ©canismes de sĂ©curitĂ© tels que l’anti-usurpation d’identitĂ© et un rĂ©seau invitĂ©, garantissant la sĂ©curitĂ© du rĂ©seau. Autre point fort ergonomique, le routeur prend en charge le NFC Quick Connect : les smartphones peuvent se connecter sans effort et en toute sĂ©curitĂ© au rĂ©seau d’un simple toucher avec celui-ci.

