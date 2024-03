Cette tablette Lenovo avec écran 2K coûte moins de 100 € grâce à ce code promo

La Lenovo Xiaoxin Pad 2022 est une tablette efficace et abordable qui rappelle la Lenovo Tab P11, que l'on connaît davantage. La première a plusieurs atouts à faire valoir, à commencer par son prix, qui passe de 169 euros à 99 euros chez AliExpress.

Certes, les tablettes pas chères n’ont généralement pas les meilleures fiches techniques du marché, mais certaines marques parviennent à proposer des configurations efficaces (avec quelques concessions au programme, évidemment), tout en maintenant heureusement un prix bas. C’est notamment le cas de Lenovo avec sa Xiaoxin Pad 2022, une tablette peu onéreuse qui ressemble d’ailleurs physiquement à la Lenovo Tab P11 que l’on connaît davantage en France, mais dont les composants diffèrent. La Xiaoxin Pad 2022 est un produit aux caractéristiques plutôt intéressantes, et en ce moment, il est possible d’en profiter en déboursant encore moins que d’habitude grâce à un code promo.

Que propose la Lenovo Xiaoxin Pad 2022 ?

Un écran LCD 2K de 10,6 pouces

Une puce Snapdragon 680

Android 12

Habituellement proposée à 169 euros, puis réduite à 109 euros, la Lenovo Xiaoxin Pad 2022 est actuellement affichée à 99 euros chez AliExpress grâce au code promo AAFR10.

Une tablette intéressante, mais avec quelques concessions

La Lenovo Xiaoxin Pad 2022 a beau ressembler à la Lenovo Tab P11, surtout avec ce design et ce dos bicolore, mais quelques différences existent entre ces deux tablettes abordables. La Xiaoxin Pad est par exemple équipée d’une dalle LCD de 10,6 pouces, alors que sa cousine embarque un écran OLED de 11,5 pouces. La densité de pixels est donc plus élevée ici, ce qui permet en théorie de gagner en qualité d’image. Mais entre l’OLED et le LCD, il n’y pas photo : l’OLED l’emporte en termes de qualité d’image. Pour un tel prix, il fallait s’attendre à cette concession, qui n’est finalement pas si difficile à avaler si l’on s’en tient à une utilisation familiale et simple.

On se console de toute façon avec la résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels) proposée par la dalle de la Xiaoxin Pad, qui rejoint d’ailleurs la Lenovo Tab P11 sur ce point. La Lenovo Xiaoxin Pad tourne par ailleurs sous Android 12, qui offre une expérience utilisateur agréable et suffisamment fluide.

Une autonomie rassurante

Dans les entrailles de la Xiaoxin Pad 2022, on retrouve une puce Snapdragon 680 de Qualcomm, et non le processeur MediaTek Helio G99 qui équipe le Tab P11. Si la puce Snapdragon est moins puissante que la Helio G99, elle permet tout de même d’enchaîner diverses tâches sans ralentissement. La puce est par ailleurs couplée à 4 Go de mémoire vive. Le stockage s’élève quant à lui à 64 Go Go, ce qui sera un peu juste pour celles et ceux qui possèdent de nombreux fichiers.

Autrement, côté connectivité, on devra se contenter du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. Ici, pas de Wi-Fi 6 ni de Bluetooth 5.2, ce qui est bien dommage. Enfin, on retiendra surtout la bonne autonomie offerte par la tablette, garantie par sa batterie de 7 700 mAh. Pour couronner le tout, la recharge rapide QC3.0 est bien présente et permet de gagner 50 % de batterie en quelques minutes.

Si vous souhaitez comparer la Lenovo Xiaoxin Pad (2022) avec d’autres produits que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

