Le prix du Nothing Phone (2) est en chute libre pendant les ventes flash d’Amazon

Puissant, avec un design travaillé et une interface très plaisante à utiliser, il est difficile de reprocher des choses au Nothing Phone (2), si ce n'est peut-être son prix. Heureusement, Amazon rectifie le tir pendant ses ventes flash et le propose à 579 euros (12 + 256 Go) au lieu de 729 euros.

Nothing fait son petit bout de chemin sur le marché des smartphones, et surprend par sa nouvelle proposition abordable, le Phone (2a). À côté, on a le Phone (2), un smartphone qui mise sur plus de puissance, un design plus raffiné, avec beaucoup de petits ajouts pour peaufiner l’expérience. La bonne nouvelle, c’est qu’il se négocie 150 euros moins chers pendant les ventes flash d’Amazon.

Le Nothing Phone (2) propose…

Un design atypique, avec le Glyph

Des performances très satisfaisantes

Nothing OS 2.0, une interface qui change

Sortie dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 729 euros, le Nothing Phone (2) est aujourd’hui proposé à 579 euros sur Amazon.

Une nette montée en gamme

Sur cette seconde génération, Nothing mêle originalité et confort. Il conserve le glyphe et le look transparent de son prédécesseur, mais avec des finitions plus travaillées et un verre bombé à l’arrière. Résultat : il y a des reflets en tout genre, et il faut bien le dire, à nos yeux, le smartphone n’en est que plus somptueux.

Côté performances, Nothing a vu les choses en grand en intègrant la puce Snapdragon 8+ Gen 1, un processeur plus puissant que le premier du nom. Cette puce résolument haut de gamme n’est pas la plus puissante du marché, mais se montre plus véloce, que ce soit pour la rapidité d’exécution ou les performances sur les jeux 3D, le tout sans chauffe.

Peu de choses à lui reprocher

À l’avant, sa dalle Oled en Full HD offre des couleurs naturelles, une finesse d’affichage très correcte et une luminosité maitrisée. Il est amplement suffisant pour profiter de vos contenus. Il jouit d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui apporte une navigation fluide et agréable dans l’interface. À propos de l’OS, Nothing OS (version 2.0) avec Android 14 ressemble beaucoup à la Pixel Experience et mise sur la présence de très nombreux widgets.

Les petites faiblesses sont à trouver en photo, mais il s’en sort haut la main avec une belle gestion des couleurs, un piqué satisfaisant, un mode portrait sympa et un mode nuit bon. On regrette juste une gestion du HDR un peu hasardeuse et l’absence de téléobjectif. Pour finir sur l’autonomie, il tient une journée d’utilisation sans problème, mais difficile d’embrayer sur une deuxième journée complète. Quant à la recharge, il est compatible avec une charge de 45 W, mais le smartphone n’est pas fourni avec un chargeur dans sa boîte.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le Nothing Phone (2).

