Le prix du Samsung Galaxy Book 3 (avec i5 13e gen) chute de 510 € pendant les French Days

Avec son format ultraléger, son processeur Intel de 13ᵉ génération, et son endurance, le Galaxy Book 3 de Samsung se recommande les yeux fermés. Surtout quand ce dernier coûte désormais 539 euros, contre 1 049 euros au départ.

Le Samsung Galaxy Book 3 est le plus accessible des PC portables de sa génération, pourtant sa fiche technique est très intéressante pour vous accompagner au quotidien. Entre sa finesse et sa bonne autonomie, mais aussi son processeur efficace, ce laptop plaira à de nombreux utilisateurs, d’autant plus qu’il perd 510 euros de son prix pendant les French Days.

Les plus du Samsung Galaxy Book 3

Un design avec grand écran Full HD de 15,6 pouces

Le combo i5-1335U + 8 Go RAM + 512 Go SSD

Une autonomie satisfaisante

Disponible au départ à 1 049 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 3 se négocie en ce moment à 539 euros seulement sur Amazon avec le code promo FD10.

Un ultraportable soigné et efficace au quotidien

Le Samsung Galaxy Book 3 a beau être l’entrée de gamme de sa série, il jouit de belles finitions avec son gris métallique foncé, tout en sobriété. Son format compact avec une épaisseur de 1,54 cm seulement, et son poids plume de 1,6 kg le rend parfaitement adapté aux utilisateurs nomades. Il intègre une dalle LCD avec une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur 15,6 pouces. On aurait apprécié retrouver de l’Oled sur cette grande diagonale. Elle a l’avantage d’être taillée pour la productivité puisqu’elle laisse la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets et de les garder lisibles, contrairement à un 13 pouces qui peut se révéler juste pour certains.

Cet appareil s’appuie sur la treizième génération des processeurs Intel Core pour répondre aux besoins du quotidien. On trouve ainsi Intel Core i5-1335U associé à 8 Go de RAM et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Une configuration suffisante pour accomplir les tâches bureautiques et faire du multitâche. Sa puce graphique intégrée Intel Iris Xe l’autorise même à s’adonner à certaines tâches graphiques comme le montage et la retouche photo.

Une autonomie et une connectique généreuse

Avec tous ces éléments, le laptop de Samsung arrive à tenir la cadence et permet de rester productif jusqu’à 14 heures d’après la marque. C’est plutôt confortable, mais au cas où, vous pouvez compter sur une charge de 65 W qui permet au PC portable de gagner plus de 5 heures d’autonomie en 30 minutes.

Pour compléter le tout, la firme sud-coréenne à miser sur la finesse de sa machine sans négliger la connectique de sa machine. Ici, le Galaxy Book 3 en possède une plutôt complète : un port HDMI, un lecteur de carte microSD, deux ports USB-A 3.2 ainsi qu’une prise jack 3,5 mm et de deux ports USB-C pour connecter divers périphériques.

Retrouvez notre prise en main sur le Samsung Galaxy Book 3.

