Cet excellent SSD M.2 Corsair de 1 To (7 100 Mo/s) est à seulement 86 € sur Amazon

Besoin d'un SSD très performant pour votre PC ? Voici une offre très intéressant pendant les ventes flash d'Amazon. En ce moment le MP600 PRO XT de Corsair avec 1 To est une bonne affaire en passant à 86,99 euros contre 129,99 euros à la base.

Les SSD NVMe M.2 sont connus pour être plus compacts, mais aussi plus performants et réactifs que les SSD classiques au format 2,5 pouces. Le Corsair MP600 Pro XT en est un qui excelle autant dans les débits de lecture et d’écriture que dans la gestion thermique. Alors, il peut faire penser à une barre de chocolat de prime abord, mais il s’agit en réalité de son dissipateur de chaleur, assez imposant. Durant les ventes flash, la version de 1 To de ce SSD NVMe profite d’une belle ristourne.

Les points forts du Corsair MP600 PRO XT

Des vitesses de transferts allant jusqu’à 7 100 Mo/s

Un dissipateur thermique intégré

Un stockage de 1 To

Habituellement vendu à 129 euros, le SSD M.2 NVMe Corsair MP600 PRO XT avec 1 To de stockage est actuellement en promotion à 86,99 euros sur Amazon.

Des débits très élevés aux rendez-vous

Avec sa conception proche d’une barrette de RAM, le SSD Corsair MP600 Pro XT est particulièrement simple à installer dans les entrailles de votre PC. Vous n’aurez qu’à le connecter à l’aide des ports PCI Express de la carte mère, une fois le PC hors tension.

Une fois bien installé, le SSD pourra dévoiler tout son potentiel, à commencer par de très bons débits. Ce modèle propose ainsi des vitesses de transfert de 7 100 Mo/s en lecture et de 5 800 Mo/s en écriture, ce qui est environ 12 fois plus rapide que le plus performant des SSD SATA. Grâce à ces débits, vous pouvez lancer des jeux vidéo rapidement depuis le SSD et avoir des temps de chargement réduits. Le SSD est aussi équipé d’un dissipateur thermique, afin d’éviter tout phénomène de surchauffe, qui pourrait diminuer les performances de votre machine.

Un stockage plus étendu

Le MP600 PRO XT est muni d’une capacité de 1 To stockage. Cela suffit amplement pour augmenter le stockage de votre ordinateur portable pour y stocker des centaines de vidéos, ou bien des jeux et sans vous soucier du stockage restant pendant un moment.

Avec ses vitesses de transfert, il pourrait bien être intégré à une PS5. Toutefois, si vous souhaitez l’associer à votre PS5, il faudra ôter le dissipateur du SSD, trop épais pour entrer dans la console. Mais cela vous privera évidemment de l’évacuation de la chaleur, indispensable pour ne pas abîmer votre appareil, et donc fortement conseillée par Sony… Il faudra plutôt vous diriger vers le Corsair MP600 Pro LPX, ce dernier est doté des mêmes performances que le Pro XT et ses dimensions ont été taillées spécialement pour rentrer dans la console de Sony.

