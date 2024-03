Tado° V3+ : Amazon affiche ce kit thermostat connecté au prix le plus bas pendant ses ventes flash

Pour suivre votre consommation d'énergie, miser sur un thermostat connecté est une très bonne solution. D’ailleurs, le kit de démarrage comportant le thermostat connecté Tado° V3+, bénéficie en ce moment d'une réduction sur Amazon : au lieu de 219 euros, il est désormais proposé à 99 euros.

Pour maîtriser votre consommation d’énergie et baisser votre facture à la fin du mois, rien de mieux que d’opter pour un thermostat connecté. Cet appareil permet de contrôler la température de votre intérieur pour ne pas chauffer inutilement certaines pièces à certains moments de la journée. Aujourd’hui, c’est le moment idéal pour acquérir un, celui de Tado, qui coûte 120 euros de moins.

Ce qu’on apprécie de ce kit Tado V3+

Un thermostat connecté discret et simple à installer

Pour garder une bonne température chez soi et faire des économies d’énergie

Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri

De base à 219,99 euros, le kit de démarrage thermostat connecté V3+ de Tado° est aujourd’hui remisée à 99,99 euros sur Amazon.

Un thermostat qui s’installe facilement

Ce kit de démarrage contient le nécessaire pour faire des économies d’énergie, un thermostat connecté Tado° V3+ avec un bridge internet qui doit être appareillé au réseau Wi-Fi du foyer pour que le thermostat soit entièrement fonctionnel. Le Thermostat de Tado se fond totalement dans le décor. Son petit format carré dissimule un écran tactile rétro-éclairé sur lequel vous allez pouvoir consulter la température.

Pas d’inquiétude sur l’installation, il suffit de suivre les étapes indiquées sur l’application dédiée et le tour est joué ! Cela prend quelques minutes, et le thermostat est compatible avec la majorité des systèmes de chauffage existants.

Gérez et contrôlez votre consommation simplement

Une fois le thermostat installé, le Tado V3+ va contrôler la température à distance et pièce par pièce. Il peut enregistrer des routines, il est par exemple possible de baisser la température de deux degrés à telle heure la nuit quand tout le monde est couché et de la remonter au petit matin.

Il va également déterminer si des personnes se trouvent dans la maison et baisse automatiquement la température lorsqu’elle est vide afin de ne pas chauffer inutilement. De même, lorsqu’une fenêtre est ouverte, le chauffage s’éteint pour éviter justement de jeter de l’argent par ladite fenêtre. Pour finir, l’application de Tadoº donne accès à des rapports sur la température et l’humidité de l’intérieur pour s’assurer que la qualité de l’air soit saine, et on peut aussi compter sur une compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri.

