Le kit parfait pour faire des économies d’électricité avec une belle remise au Black Friday

Si vous souhaitez garder un œil sur votre consommation d'énergie, miser sur un thermostat connecté est une très bonne solution. Vous pourrez, par exemple, opter pour le kit de démarrage comportant le thermostat connecté Tado° V3+, qui bénéficie en ce moment d'une réduction sur Amazon : au lieu de 269,99 euros, il est désormais proposé à 129,99 euros.

Dans ce contexte de hausse des prix de l’énergie, surveiller sa consommation se révèle de plus en plus utile pour tenter de faire baisser la facture à la fin du mois. Pour maîtriser cette consommation, tout en réduisant notre impact écologique d’ailleurs, il existe plusieurs solutions. Les thermostats connectés en font partie : ils permettent de contrôler la température de notre intérieur pour ne pas chauffer inutilement certaines pièces à certains moments de la journée.

Les points forts du Tado° V3+

Des programmations intelligentes pour maintenir une bonne température

Compatible avec la majorité des systèmes de chauffage

Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri (HomeKit)

D’abord proposé à 269,99 euros, le kit de démarrage Tado° V3+ est désormais affiché à 129,99 euros sur Amazon. Il y a aussi des têtes de radiateur, les 3 pour 149,99 euros (soit 50 euros par tête).

Un kit facile à installer

Tout d’abord, sachez qu’installer un thermostat connecté Tado° V3+ est très simple. Il vous suffira simplement de connecter le bridge internet fourni dans ce kit à votre réseau pour qu’il puisse communiquer avec le thermostat. L’application de la marque vous guidera ensuite pas à pas pour finir l’installation. Notez aussi que le Tado° V3+, qui est par ailleurs sans fil, est compatible avec la majorité des systèmes de chauffage (chaudière, gaz, chauffage au fioul…) et de fabricants. Vous pourrez donc le coupler à votre chaudière, par exemple.

Contrôler la température des pièces en un rien de temps

Une fois installé, le Tado° V3+ vous permettra de contrôler et réguler la température de vos pièces afin de prendre des dispositions pour réduire votre consommation. Avec ce thermostat connecté, vous pourrez par exemple programmer la température de chaque pièce de façon individuelle afin d’obtenir la température idéale tout au long de la journée, et ce, que vous soyez présent chez vous ou non. L’appareil sera aussi capable de mesurer la température et l’humidité dans la pièce afin de s’assurer que la qualité de l’air est bonne. De plus, le produit pourra vous rappeler de régler la température de votre domicile lorsqu’il n’y aura plus personne chez vous, ou si une personne de votre foyer est de retour, et ce afin de ne pas chauffer inutilement. De même, l’application vous préviendra si une fenêtre ouverte est détectée pour que vous puissiez éteindre le chauffage, afin d’éviter toute perte d’énergie.

Sachez aussi que si besoin, vous pourrez vous abonner à la fonctionnalité AutoAssist, qui se charge d’adapter votre chauffage si vos fenêtres sont ouvertes ou qu’il n’y a personne à la maison. Avec cet abonnement, pas besoin d’intervenir manuellement pour couper le chauffage : l’application s’en occupe. Enfin, on pourra aussi compter sur des compatibilités avec les principaux assistants vocaux, comme Google Assistant, Alexa, mais aussi Siri, pour toutes vos requêtes vocales.

D’autres modèles que nous recommandons

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références qui permettent elles aussi de contrôler la température de votre domicile, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs thermostats connectés en 2023.

