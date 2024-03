La DJI Osmo Action 4 a tout pour faire oublier la GoPro avec un prix pareil

Vous hésitiez à vous procurer une GoPro pour vos prochaines vacances ? Arrêtez tout et regardez plutôt du côté de DJI avec cette Osmo Action 4 qui peut littéralement faire la même chose (voire mieux) tout en étant bien moins chère aujourd'hui : 299 euros au lieu de 429 euros.

Dans le monde des action cam, la Go Pro reste encore la reine du game. Mais, ce n’est pas pour autant qu’il est impossible de trouver les alternatives crédibles, voire meilleures, dans certains cas. L’équipementier DJI fait partie des challengers de taille sur ce marché avec sa dernière Osmo Action 4, un modèle qui surpasse GoPro Hero 11 Black dans de nombreux domaines. Aujourd’hui, on la trouve bien moins chère avec cette promo de 130 euros euros.

Pourquoi choisir la Osmo Action 4 de DJI ?

Une action cam avec écran à l’avant et à l’arrière

Filme jusqu’en 4K à 120 fps en 10 bits

Une excellente stabilisation en vidéo

Etanche jusqu’à 18 mètres

Sortie au prix de 429 euros, la DJI Osmo Action 4 est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger) en utilisant le code RAKUTEN30.

Une action cam optimisée

La Osmo Action 4 de DJI calque son design sur l’ancien modèle, esthétiquement parlant, ce qui en fait plus une évolution qu’une véritable révolution. Les dimensions des deux action cam sont aussi similaires, de même que leurs poids de 145 g. Quelques petits changements ont toutefois été opérés le quatrième modèle, notamment au niveau de son étanchéité : il peut être utilisé jusqu’à 18 mètres de profondeur, contre 16 mètres sur l’Osmo Action 3. Le bémol que l’on pourrait néanmoins trouver sur ce design, c’est ce bouton physique dur à presser. Pour ce qui est du système d’accroche, DJI a une nouvelle fois misé sur un système magnétique bien ficelé et pratique.

Au niveau de ses écrans, on retrouve la même dalle couleur de 1,4 pouce à l’avant qui a l’avantage d’être tactile, contrairement à ce qu’on peut trouver sur la GoPro Hero 11 Black. À l’arrière, on trouve aussi le même écran de 2,25 pouces. Les images qui y sont affichées sont toujours aussi définies et saturées.

Une fiche technique impressionnante

Les performances de la Osmo Action 4 ont en revanche largement pris en substance que le design de la cam. On a par exemple droit à un capteur plus grand que celui de l’Osmo Action 3 (1/1,3 pouce contre 1/1,7 pouce). En présence de bonnes conditions lumineuses, l’Osmo Action 4 fait bonne impression avec de belles images et des couleurs éclatantes. Du côté des performances en vidéo, la DJI Osmo Action 4 peut filmer en 4K jusqu’à 120 IPS. Elle profite en plus du profil D-log M capable d’enregistrer 1 milliard de couleurs grâce à sa quantification 10 bits, ce qui devrait ravir les amateurs de postproduction.

Pour ce qui est de la stabilisation, les traditionnels modes RockSteady 3.0 et RockSteady 3.0+ sont de la partie, ainsi que les fonctions HorizonSteady et HorizonBalancing, pour verrouiller l’horizon, tout à fait convaincantes. Notez que la caméra peut capturer des vidéos nativement en horizontal comme un vertical. Enfin, concernant son autonomie, la DJI Osmo Action 4 offre 80 minutes d’enregistrement en 4K à 60 IPS, selon notre test. Pour la recharge, comptez une quarantaine de minutes.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la DJI Osmo Action 4.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la DJI Osmo Action 4, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures action cam du moment.

