Seulement aujourd’hui, la Nintendo Switch OLED perd plus de 100 € de son prix de lancement

Les promotions s'enchaînent sur la console next-gen de Sony, mais si vous attendiez plutôt une baisse de prix sur celle de Nintendo, c'est le moment : la Switch OLED est disponible en promotion à 245 euros, uniquement aujourd'hui, contre 349 euros à sa sortie.

Si on entend beaucoup parler de la Switch 2, elle reste encore un mystère. En attendant, vous pouvez toujours vous diriger vers la Nintendo Switch ou la version Oled. Cette dernière est plus recommandable grâce aux améliorations qu’elle apporte, comme sa technologie d’écran par exemple. Elle devient aujourd’hui aussi abordable que le premier modèle grâce à un code promo valable seulement aujourd’hui.

Ce qu’on aime de la Nintendo Switch OLED

Son écran Oled, vraiment meilleur

Son design modernisé et ses bordures affinées

La présence d’un port Ethernet

Commercialisée au prix de 349,99 euros à sa sortie, la console Nintendo Switch OLED est en ce moment affiché 259,99 euros sur le site Rakuten. Mais aujourd’hui, la console peut vous revenir à seulement 245 euros en appliquant le code RAKUTEN15.

Un écran qui fait toute la différence

La Switch OLED reste fidèle à l’ADN des premiers modèles, mais avec quelques différences notables. Nintendo a réussi à offrir une plus grande surface d’écran sur cette version, sans modifier le gabarit de la console. On passe d’une diagonale de 7 pouces contre 6,2 pouces auparavant. Et ne vous en faites pas, si la dalle s’élargit, vous pourrez toujours y ajouter les joy-con de votre Nintendo Switch classique.

En plus de l’allongement de la diagonale, on trouve la technologie Oled afin d’avoir un contraste plus agréable, des images aux couleurs plus belles et plus vibrantes. L’affichage est amélioré aussi par l’affinement des bordures permettant une meilleure immersion en jeu. Une fois en main, on ressent qu’elle a légèrement pris du poids (23 g en plus).

Quelques ajustements bienvenus, mais toujours limité

Sur la partie design, la console se modernise. Elle est mieux fini et largement plus fiable au niveau de la béquille qui occupe toute la largeur de la console pour un meilleur appui. Même le dock change d’apparence avec un coloris blanc et des bords arrondis, en plus de profiter d’un port Ethernet pour accélérer les téléchargements.

On regrette en revanche de retrouver un écran cantonné à du 720p (1280 × 720 pixels) en mode portable ou 1080p sur dock. Autrement, à l’intérieur, on a droit à la puce Tegra X1+, piqué au modèle de 2019. Elle reste tout même un bon investissement, surtout si vous possédez encore un modèle de 2017 dont l’autonomie est devenue trop juste. Notez que le stockage interne est doublé pour atteindre 64 Go. De quoi profiter d’un stockage plus grand pour installer les derniers jeux du catalogue de la firme nippone.

Retrouvez plus d’informations dans notre test sur la console Nintendo Switch OLED.

