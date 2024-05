Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est déjà presque à moitié prix grâce à cette offre Cdiscount

En sortant son Redmi Note 13 Pro 5G, Xiaomi ne cesse d'affiner la recette. C'est un bon smartphone milieu de gamme à conseiller. Et c’est d’autant plus vrai, maintenant qu’il passe de 399 euros à 239 euros pour la version 256 Go.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est assez éloigné du petit prix connu de la série, mais il possède des caractéristiques poussées et devance même ses concurrents sur plusieurs points. Il offre un bon rapport qualité/prix, et grâce à cette remise de 160 euros, ce modèle que l’on a noté 8/10 devient encore plus recommandable.

Les points positifs du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Un bel écran

Des performances au rendez-vous

Une bonne autonomie et une bonne charge

Disponible à 399 euros dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se négocie en ce moment à 239 euros sur le site de Cdiscount.

Une recette classique, mais qui se peaufine

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est un smartphone aux bords plats et aux coins arrondis, fin et léger malgré sa grosse batterie, mais aussi robuste avec un Gorilla Glass Victus et une certification IP54. Les traces de doigts s’impriment sur le dos, mais le design est plutôt joli. À nouveau, Xiaomi prouve qu’il maîtrise le sujet des écrans avec cette dalle Amoled en définition 1.5K (2 712 x 1 220 pixels), lumineuse, avec des couleurs fidèles et un taux de rafraîchissement adaptatif s’élevant jusqu’à 120 Hz.

Au dos, on a droit à un capteur principal de 200 Mpx (f/1,65) avec stabilisateur optique OIS, un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). À l’avant, c’est un capteur frontal de 16 Mpx (f/2,4) qui est capable de prendre des selfies au rendu convaincant. Le capteur principal est de son côté très bon principal est très bon, dont les couleurs sont toujours justes, l’ultra grand-angle et le mode nuit maîtrisent moins bien leur sujet. Quant au capteur macro, il est toujours aussi inutile.

Sans trop de concessions

Pour tourner efficacement, le Redmi Note 13 Pro 5G s’appuie sur un Snapdragon 7s Gen 2 couplé avec 8 Go de RAM ici. Dans l’ensemble, c’est un téléphone à l’aise dans la plupart des tâches. Il s’en sort bien sur les benchmarks, il s’en sort bien en jeu et ne chauffe pas trop. Lors de notre test, nous avons fait tourner Fortnite en qualité Épique jusqu’à 60 FPS, même si le frame rate descendait à 20 FPS dans les endroits plus denses.

Concluons sur l’autonomie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G peut compter sur une batterie de 5 100 mAh dont la firme chinoise targue une autonomie de 15 jours en veille. Lors d’un usage mixte, ce smartphone peut tenir environ une journée et demie, mais la batterie fond rapidement lorsqu’il est poussé dans ses retranchements. Le véritable plus, c’est sa compatibilité avec la charge de 67 W. Elle lui permet de passer de 1 % à 100 % d’autonomie en 45 minutes — un très bon score pour le prix.

Pour connaître plus de détails sur l’appareil, voici notre test sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G.

Si le smartphone de Xiaomi ne vous a pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024.

