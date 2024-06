Ce récent TV QLED 4K 50 pouces de Hisense améliore déjà son rapport qualité-prix grâce à cette offre

Hisense fait partie de ces marques dont les gammes de TV QLED regorgent de références peu chères qui proposent pourtant de multiples compatibilités. Actuellement, le modèle Hisense 50A7NQ, très complet, peut par exemple vous revenir à 449 euros au lieu de 549 euros chez Boulanger grâce à une promotion et à une ODR.

Pourquoi obligatoirement se ruiner pour acquérir un bon TV QLED 4K quand il existe des marques proposant de très bonnes références à des prix agressifs ? Hisense tente par exemple de concurrencer les mastodontes du marché avec des téléviseurs QLED tout à fait efficaces, qui proposent notamment plusieurs compatibilités avec les meilleurs formats vidéo ou encore qui embarquent des ports HDMI 2.1 pour le plus grand plaisir des joueurs. Le modèle Hisense 50A7NQ, sorti cette année, est un modèle que l’on peut recommander, non seulement pour sa fiche technique complète, mais aussi et surtout pour son prix, qui ne dépasse actuellement pas les 450 euros.

Les points forts du TV QLED Hisense 50A7NQ

Une dalle QLED 4K de 50 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Des ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 549 euros, le TV QLED Hisense 50A7NQ est actuellement proposé à 499 euros chez Boulanger. Mais grâce à une ODR de 50 euros, valable jusqu’au 25 juin 2024, le TV peut en réalité vous revenir à 449 euros.

Une qualité d’image au top

Malgré son prix très bas, le TV QLED Hisense 50A7NQ arbore un design plutôt premium avec son pied fin, son cadre très peu épais, mais aussi les bordures très fines, voire absentes, qui entourent l’écran. On a donc ici l’assurance d’être correctement immergé dans les contenus visionnés. Et ces derniers devraient être de qualité, vu la configuration de la dalle, qui mesure ici 50 pouces.

Celle-ci bénéficie en effet de la technologie QLED, qui offre de beaux contrastes et des noirs suffisamment profonds. On a aussi droit à une définition 4K UHD (3 820 x 2 160 pixels), qui promet des images bien plus détaillées et nettes, mais aussi à des compatibilités avec les formats Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. Autant dire que chaque image sera encore davantage lumineuse et détaillée, et ce, dans toutes les zones de lumière et d’ombre. La partie sonore n’a pas non plus été négligée par la marque : on peut compter sur du Dolby Atmos, pour un son bien spatialisé, profond, et donc suffisamment immersif.

Un TV pour le gaming, mais…

Ce téléviseur Hisense 50A7NQ peut aussi convenir aux gamers puisqu’il est doté de trois ports HDMI 2.1, ce qui le rend tout à fait adapté aux dernières consoles next-gen. Les joueurs peuvent ainsi profiter du mode ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) ainsi que du VRR (ou taux de rafraîchissement variable, pour l’optimisation des images dans les jeux et obtenir un temps de retard à l’affichage aussi court que possible). En revanche, notez que la dalle est limitée à 60 Hz, ce qui empêche de jouer en 4K@120fps, mais la qualité d’image et la fluidité devraient tout de même être satisfaisantes.

Enfin, comme tous les téléviseurs Hisense, le modèle 50A7NQ tourne sous le système d’exploitation maison de la marque, Vidaa U. Cette interface moderne met à disposition un grand nombre d’applications, y compris les plateformes de streaming, auxquelles on peut d’ailleurs accéder rapidement grâce à la télécommande qui comporte plusieurs boutons dédiés. Une télécommande qui permet d’ailleurs également de convoquer Alexa ou Vidaa Voice.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui ne coûteront pas un bras, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV pas chers du moment.

