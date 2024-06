Ce beau casque gamer filaire de Corsair, compatible Dolby Audio, vaut bien plus le coup à moins de 60 €

Le casque gamer filaire Corsair HS65 Surround est une référence qui offre de bonnes prestations sonores ainsi qu'une spatialisation du son très agréable en jeu. Si ce modèle vous fait envie, sachez qu'Amazon le propose à 59,90 euros au lieu de 89,99 euros.

Avoir un bon casque sur les oreilles lorsque l’on joue est primordial pour se plonger correctement dans sa partie. Et si l’on peut en plus profiter d’une bonne spatialisation du son, qui permet d’augmenter l’immersion et localiser efficacement chaque son d’une scène, alors c’est encore mieux. Le modèle Corsair HS65 Surround offre justement cette fonctionnalité, en plus de promettre de bonnes prestations sonores. Alors si ce programme vous fait envie, sachez que ce casque gamer filaire est actuellement en promotion à -33 %.

Les points positifs du Corsair HS65 Surround

Un casque confortable

Un audio très convaincant

Un son surround Dolby Audio

Initialement affiché à 89,99 euros, le casque gamer filaire Corsair HS65 Surround est désormais proposé à 59,90 euros sur Amazon.

Un casque confortable avant tout

Le Corsair HS65 Surround est un casque gamer filaire qui dispose d’un arceau en plastique lisse plutôt souple et équipé d’une mousse à mémoire de forme. Les supports des oreillettes offrent quant à eux un ajustement dans toutes les directions, ce qui permet d’améliorer le confort. On a donc là un casque agréable à porter et qui n’exécutera pas trop de pression sur le crâne pendant les parties. Ajoutons à cela des oreillettes, avec là encore une mousse à mémoire de forme, qui englobent très correctement le pavillon des oreilles, ce qui aide d’ailleurs à se plonger dans une bulle et à s’isoler correctement des bruits alentours.

Le casque est par ailleurs équipé d’un câble jack classique que l’on a trouvé un peu trop court. On a aussi droit à une carte son USB qui donne accès à quelques fonctionnalités supplémentaires via le pilote Corsair iCue : on a ainsi droit à un égaliseur à 10 bandes avec quelques préréglages ou encore à la fonction SoundID, qui permet de personnaliser automatiquement le rendu sonore du HS65 Surround en fonction des préférences de l’utilisateur.

Un son surround agréable

Sur le plan audio, le Corsair H65 Surround se révèle assez convaincant : ses transducteurs en néodyme de 50 mm peuvent délivrer un son flatteur, quoique pas très équilibré. Heureusement, l’égaliseur est là pour corriger le tir si besoin. Mais rappelons-nous que ce casque n’a pas vocation à être uniquement utilisé pour de l’écoute musicale, plus exigeante : pour le jeu, les prestations sonores sont tout à fait satisfaisantes. On peut d’ailleurs profiter d’une bonne stéréophonie qui permet une bonne localisation de la provenance des sons, et c’est bien là ce qu’on lui demande avant tout.

D’ailleurs, n’oublions pas que le Corsair HS65 Surround profite d’une spatialisation du son grâce au Dolby Audio multicanal, qui étend la scène sonore tout en améliorant l’immersion et la localisation de chaque son. Attention, le son Dolby Audio est uniquement disponible avec le logiciel iCue sur PC et Mac. Il n’est donc malheureusement pas possible d’en profiter sur console. Enfin, concernant le micro, qui n’est pas amovible, celui-ci se montre très efficace : vos coéquipiers vous entendront parfaitement et les échanges seront donc bien fluides.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Corsair HS65 Surround.

