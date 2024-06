Le prix de ce nouveau forfait ajustable jusqu’à 50 Go commence à 4,99 €/mois seulement

Il existe des forfaits qui laissent le choix du prix, mais aussi celui des Go utilisés. La preuve en est avec cette offre Prixtel allant de 30 Go jusqu'à 50 Go à partir de 4,99 euros par mois.

Prixtel est un opérateur spécialisé dans les forfaits flexibles. Ces forfaits ont le vent en poupe et permettent de payer que ce que vous consommez, un moyen flexible et économique d’utiliser son forfait sans gaspiller son argent. En ce moment, le NVMO dégaine une nouvelle offre : le petit, un forfait très équilibré qui propose une enveloppe data 4G de 30 Go sur son premier palier à partir de 4,99 euros par mois.

Que propose ce forfait Prixtel ?

De 30 Go à 50 Go de 4G en France et 15 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Sur le réseau SFR

En ce moment, le forfait ajustable de Prixtel, le petit, de 30 Go à 50 Go est disponible à partir de 4,99 euros par mois. Ce prix monte à 9,99 euros par mois si vous consommez l’intégralité de l’enveloppe.

Qui est Prixtel ?

Prixtel est un opérateur virtuel ou MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Il bénéficie des infrastructures réseau de SFR pour délivrer la meilleure couverture possible à ses abonnés. Avec son forfait Le petit, le MVNO propose bien évidemment les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Différent palier en fonction de votre conso

Cette offre flexible propose trois paliers de données mobiles, qui démarrent dès que votre consommation de data atteint un certain seuil. Car oui, c’est là toute la force des forfaits de Prixtel : vous ne payez que ce que vous consommez. Ainsi, tous les mois, vous profitez :

jusqu’à 30 Go de données pour 4,99 euros par mois ;

jusqu’à 40 Go de données pour 6,99 euros par mois ;

jusqu’à 50 Go de données pour 8,99 euros par mois

Même si la tendance est aux forfaits démesurés, l’ARCEP révèle dans son dernier rapport que les Français ne consomment en moyenne que 15,9 Go par mois, donc cette offre devrait suffire. Si jamais vous passez au palier supérieur pendant un mois, en consommant 45 Go de data par exemple, vous reviendrez automatiquement au premier palier le mois suivant. Ce n’est pas parce que vous avez payé plus cher un mois donné que vous paierez le même tarif le mois suivant. Celle dédiée pour l’étranger, la quantité reste la même, quel que soit le palier que vous atteindrez à la fin du mois, soit 15 Go depuis l’Europe et les DOM.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

