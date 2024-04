Asus ROG Ally Z1 : la concurrente du Steam Deck est de retour à moins de 500 €

L'Asus ROG Ally Z1, une récente console portable sous Windows, a de sérieux atouts, dont des performances égales à celles du Steam Deck. La bonne nouvelle, c'est que son rapport qualité-prix s'améliore un peu grâce à une réduction de 200 euros : Cdiscount, la Fnac ou encore Amazon la proposent ainsi à 499 euros au lieu de 699 euros.

C’est en octobre dernier que l’Asus ROG Ally Z1 est arrivée sur le marché des consoles portables, aux côtés du Steam Deck de Valve ou encore des Nintendo Switch. Ce modèle est une version moins puissante, et donc moins onéreuse, que la ROG Ally Z1 Extreme qui l’a précédée. Si on a largement préféré cette dernière, la ROG Ally Z1 n’est pas pour autant une console inintéressante, bien au contraire, d’autant plus qu’elle est actuellement proposée à un meilleur prix grâce à une réduction de 200 euros.

Ce qu’offre l’Asus ROG Ally Z1

Un très bel écran rafraîchi à 120 Hz

De bonnes performances

Une autonomie améliorée face au Z1 Extreme

Lancée à 699 euros, la console portable Asus ROG Ally Z1 est actuellement affichée à 499 euros chez Cdiscount, Amazon et à la Fnac.

Un écran qu’on a trouvé sublime

L’Asus ROG Ally Z1 est une console portable qui parvient à surpasser bien des concurrents sur un point : son écran. Tout comme le modèle Z1 Extreme avant elle, elle embarque en effet une dalle IPS LCD de 7 pouces qui propose une définition maximale de 1 920 x 1 080 pixels, alors que le Steam Deck se contente d’un écran de 7 pouces doté d’une définition de 1280 x 800 pixels. Mieux encore, la dalle de la ROG Ally Z1 présente un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui promet donc une fluidité exemplaire dans les jeux où la réactivité est de mise. Le Steam Deck, lui, est limité à 60 Hz. Pour ce qui est de la luminosité, celle-ci peut grimper jusqu’à 500 cd/m², ce qui rend la console bien lisible même en plein soleil.

Côté logiciel, la ROG Ally Z1 embarque Windows, qui a le net avantage d’offrir une totale compatibilité avec n’importe quel jeu PC, contrairement au Steam Deck. Ainsi, tous les titres disponibles sur Steam, Epic Games Store, PC Game Pass ou encore les jeux Riot Games peuvent être lancés sur la console. Toutefois, Windows n’est malheureusement pas particulièrement bien adapté et n’est surtout pas un OS aussi optimisé pour l’usage console que SteamOS. Pour que l’expérience soit tout de même plus intuitive, Asus a misé sur une interface maison, Armoury Crate SE, qui est une version optimisée pour la ROG Ally du logiciel de gestion déjà bien connue d’Asus sur ses PC gamers.

Une meilleure autonomie que sur la Z1 Extreme

Côté performances, la ROG Ally Z1 se révèle moins puissante que son aînée, la Z1 Extreme. Elle est donc équipée de l’APU AMD Z1, un SoC qui comprend un CPU à 6 cœurs pour 12 threads, sur l’architecture Zen 4 gravée en 4 nm, avec un boost jusqu’à 4,9 GHz. On trouve également une partie graphique RDNA 3 à 4 CUs (contre 12 CUs sur la Z1 Extreme), pour une fréquence maximale de 2,5 GHz. 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go en PCIe Gen 4 complètent le tout. Avec cette configuration, l’Asus ROG Ally Z1 parvient à atteindre les performances du Steam Deck. Sur des titres très gourmands, on peut ainsi jouer entre 40 et 60 FPS en 720p et pour des titres plus sobres, on peut monter à 100 FPS.

Enfin, côté autonomie, la ROG Ally Z1 dépasse son aînée, même si on retrouve toujours 40 Wh, avec également un chargeur USB à 65W à la norme Power Delivery qui permet de profiter du mode Turbo à 30W. Mais selon notre test, en jouant à The Witcher 3 avec l’écran réglé à 50% de luminosité en mode 15W, la console a tenu 2 heures tout pile, soit une belle amélioration face au 1h36 de la Z1 Extreme.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus ROG Ally Z1.

