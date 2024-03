Avis aux gamers ! La carte graphique RTX 4060 Ti de Nvidia casse son prix avec cette promo

Les RTX 5000 arriveraient cette année mais qui sait à combien elles seront lancées ? Pour faire des économies sur l'achat de sa prochaine carte graphique, il est plus intéressant de se concentrer sur les RTX 3000 ou les RTX 4000 d'entrée de gamme. D'ailleurs, cette édition MSI de la RTX 4060 Ti est actuellement en promotion chez GrosBill, à 398,99 euros au lieu de 469,99 euros.

Les cartes graphiques, et plus particulièrement les derniers modèles de Nvidia, les RTX 4000, ne sont pas données. Il faut souvent patienter quelques jours, voire quelques semaines, pour tomber sur la bonne affaire et si on en parle, c’est que l’une d’elles a retenu notre attention. Cette fois-ci, c’est la RTX 4060 Ti qui fait l’objet d’une belle promotion chez GrosBill où cette édition conçue par MSI chute sous les 400 euros.

Les atouts de la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti

La meilleure carte graphique pour jouer en Full HD

Ray-tracing et DLSS 3

Un rapport performances/consommation au top !

Au lieu d’un prix barré de 469,99 euros, la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti est maintenant disponible en promotion à 398,99 euros chez GrosBill. De même pour la RTX 4060 qui se retrouve en promotion chez le même marchand à 339,99 euros au lieu de 374,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go au meilleur prix ?

Une RTX 4000 pas chère, économe et performante !

La RTX 4060 Ti est un modèle d’entrée de gamme de la dernière série de cartes graphiques de Nvidia, mais aussi l’un des plus avantageux en termes de rapport qualité-prix. Il faut d’abord savoir que si les RTX 4060 Ti sont généralement compactes, cette édition de MSI l’est moins à cause de la présence de trois ventilateurs portant sa longueur à 309 mm au lieu de 244 mm pour la Founders Edition. À l’instar de ses consœurs, elle s’appuie sur une architecture Ada Lovelace et une mémoire vidéo limitée à 8 Go de VRAM.

La RTX 4060 Ti est l’une des meilleures cartes graphiques pour lancer ses jeux en 1080p. On peut aussi aussi l’utiliser pour du 1440p, mais là où elle fait des merveilles, c’est sur la consommation électrique. L’architecture Ada Lovelace fait des prouesses à ce niveau-là puisque nous avons relevé une consommation maximale de 160 W lors de notre test. Par comparaison, la RTX 3060 a atteint un pic de 170 W dans nos relevés et la RTX 3070 a plafonné à 220 W. Autant dire que le rapport performances/consommation est tout bonnement excellent.

La carte graphique idéale pour jouer en 1080p

Il semblerait que la mémoire vidéo limitée à 8 Go de VRAM ne soit pas un problème pour la RTX 4060 Ti puisqu’elle est tout de même en mesure de faire tourner tous les jeux AAA en Full HD. En termes de performances, elle se situe entre la RTX 3060 Ti et la RTX 3070. En revanche, avec le ray-tracing, elle se montre plus performante que la RTX 3070 et dépasse même la RTX 3070 Ti. Cela s’est vérifié plus d’une fois lors de notre test où cette carte graphique est parvenue à faire tourner des jeux avec les réglages au max et le ray-tracing à plus de 100 FPS.

À titre d’exemple, Cyberpunk 2077 tournait à 118 FPS dans ces conditions-là et avec le DLSS 3, ce qui est déjà une très belle performance pour une entrée de gamme. Red Dead Redemption 2 pointait quant à lui à 100 FPS sans le DLSS tandis que Forza Horizon 5 se maintenait à 138 FPS alors qu’il s’agit d’un titre plutôt nerveux. Enfin, Nvidia n’oublie pas les créateurs et dote toujours ses cartes graphiques d’un moteur d’encodage AV1.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti.

Afin de comparer le Nvidia GeForce RTX 4060 Ti avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes graphiques Nvidia et AMD du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.