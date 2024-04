Alienware 34 : le meilleur écran PC OLED chute à un prix inédit chez Dell

L’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) s’adresse aux gamers les plus exigeants. Si ce dernier vous fait de l’œil depuis sa sortie, le voilà aujourd’hui à 829 euros contre 1 300 euros à sa sortie, directement sur le site du fabricant.

Le Alienware AW3423DWF (oui, c’est son nom), c’est avant tout une sacrée fiche technique. Il fait partie des premiers moniteurs à introduire une dalle QD-OLED avec une qualité d’image sans équivalent et surtout une réactivité à toutes épreuves ! Si jamais l’envie de craquer vous prend, on le retrouve en ce moment à son meilleur prix chez Dell grâce à une économie totale de près de 500 euros sur son prix de base.

Les atouts du Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF)

Une dalle QD-OLED incurvée de 34 pouces

Avec une définition 4K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un temps de réponse de 0,5 ms et la compatibilité avec FreeSync Premium Pro

D’abord à 1 300 euros, l’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) s’affiche maintenant au prix barré de 1 079 euros, mais il se retrouve actuellement en promotion à 829 euros sur le site du constructeur en utilisant le code DBAW34250 lors de la commande.

Une qualité d’image et une immersion aux petits oignons

Avec le Dell Alienware AW3423DWF, l’effet « waouh » est immédiat. Il est le premier sur le marché à utiliser une dalle avec Quantum Dot OLED. Elle reprend le meilleur de l’OLED avec des noirs très profonds et des couleurs justes, et le meilleur du QLED avec une excellente luminosité en SDR et en HDR ainsi que des couleurs très vives. S’il faut prévoir assez de place pour l’accueillir sur votre bureau, sa dalle de 34 pouces incurvée (hauteur de 1800R) promet une bonne qualité d’image.

Il faut dire que Dell a mis le paquet et propose un écran qui affiche une résolution de 3 440 × 1440 pixels. Ainsi, vous profiterez d’une bonne qualité d’image, avec des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs éclatantes sur un grand-angle de vu. Il faudra prévoir assez de place sur votre bureau, puisque sa diagonale mesure 34 pouces. Celle-ci est incurvée à hauteur de 1800R avec des bordures fines sur 3 côtés. Cela favorise l’immersion en jeu et offre un meilleur confort visuel, mais rend aussi le tout plus réaliste.

Un écran ultra-réactif

Qui dit Alienware, dit performances de jeu optimales. Ici, ce moniteur propose un temps de réponse de 0,1 ms et un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 165 Hz. Cela conviendra parfaitement dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et vous assure le bon timing. Par ailleurs, grâce à la compatibilité avec AMD FreeSync Pro (et G-Sync Compatible, même si la certification n’est pas présente) l’expérience en jeu est fluide et les images sans déchirement.

Au niveau du design, on retrouve le look futuriste, minimaliste et emblématique de la marque Alienware. Son design soigné cache également une connectivité très riche. La connectique vidéo se compose de deux entrées DisplayPort et un port HDMI, mais aussi un port USB-C et quatre ports USB 3.2. Il dispose aussi d’une prise jack pour un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes si vous le souhaitez.

Retrouvez notre test de l’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW) pour en savoir plus.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que la solution de Dell, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2024.

