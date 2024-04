Xiaomi Pad 6S Pro : déjà une grosse promotion pour cette nouvelle tablette haut de gamme

Avec son écran ultra-fluide de qualité, des performances boostées et une autonomie musclée, la Xiaomi Pad 6S Pro sort du lot et offre une expérience très agréable, le tout pour moins de 450 euros, contre 699 euros normalement. C'est une très belle offre de lancement qu'on a là !

La Xiaomi Pad 6 était déjà très convaincante, mais la marque met la barrière encore plus haut avec une nouvelle version, la 6S Pro. Un modèle propulsé par une puce haut de gamme, avec un écran ultra-fluide et une autonomie monstre. Cette tablette a toutes les qualités qu’on recherche dans cette catégorie de produit, et aujourd’hui, elle est proposée à un prix bien plus intéressant grâce à cette grosse promotion de lancement.

Ce qui plait sur la Xiaomi Pad 6S Pro

Un écran de 12,4 pouces en 3K à 144 Hz

La puissance de la puce Snapdragon 8 Gen 2 dans une tablette

Une grosse batterie associée à la charge très rapide 120 W

La Xiaomi Pad 6S Pro est une tablette proposée à 699,90 euros, mais en ce moment, elle s’affiche à 599,90 euros sur le site de la marque. Elle peut d’ailleurs vous revenir à 449,90 euros grâce à un bonus de reprise de 150 euros. Les étudiants peuvent même obtenir 120 euros supplémentaires de réduction.

En alternative moins chère, on trouve la Xiaomi Pad 6 à 269,90 euros au lieu de 399,90 euros grâce à un coupon de réduction de 30 euros pour les anciens clients.

Une tablette avec un écran 144 Hz

La Xiaomi Pad 6S Pro à fier allure avec son châssis métallique aux angles arrondis qui a l’avantage d’être plutôt fin. En effet, son épaisseur ne dépasse pas les 6,26 mm : autant dire que la prise en main sera agréable et suffisamment confortable. Son poids de 590 g est en revanche un peu plus conséquent que la plupart des autres tablettes du marché.

Par rapport au modèle classique, la 6S Pro met en avant un grand écran de 12,4 pouces. Il offre une définition supérieure de 3 048 x 2 032 pixels, soit 3K. Toujours pas d’Oled … mais on a tout de même droit à une belle luminosité et un bon niveau de fidélité des couleurs. Cerise sur le gâteau, on retrouve un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une expérience de navigation plus agréable et des animations plus fluides.

Un fidèle compagnon

Alors oui, on ne profite pas d’une puce Apple Silicon, la tablette de Xiaomi n’est pas en reste, côté performance. Dans ses entrailles, on retrouve le SoC Snapdragon 8 Gen 2 (la puce de 2022). Elle se montre brillante dans tous les usages, de la bureautique à la navigation, sans oublier le streaming et le gaming sur les gros jeux du Play Store. Concernant l’interface, cette version embarque HyperOS, basé sur Android 14, avec des applications spécifiquement optimisées pour le multitâche.

En plus de ses performances de haute volée, la Xiaomi Pad 6S Pro fait preuve d’une autonomie olympique grâce à sa batterie de 10 000 mAh. Elle devrait se montrer très endurante, et une fois la batterie à plat, vous allez pouvoir compter sur la HyperCharge 120 W. Celle-ci permet de récupérer 100 % d’autonomie en 35 minutes — c’est assez rare de retrouver une aussi grande puissance sur ce type d’appareil.

