Xiaomi multiplie les bonnes affaires, comme avec cette prise connectée à -50 %

Xiaomi s'y connaît en objet connecté, et avec cette prise, la marque donne l'occasion de rendre intelligent n'importe quel appareil, le tout pour moins de 10 euros grâce à cette offre.

Xiaomi est connu pour ses gammes de produits fiables, aux excellents rapports qualité-prix. Parmi eux, le Smart Plug 2 Wi-Fi, une prise connectée qui permet d’activer vos appareils électriques à distance, ou de faire des économies d’énergie en programmant les heures de fonctionnement de vos équipements. Déjà abordable, la voilà à moitié prix.

Les avantages de la Xiaomi Smart Plug 2 Wi-Fi

Une prise connectée qui occupe peu de place

Contrôlable à distance et programmable

Compatible avec Google Home

De base à 19,99 euros, la prise connectée Xiaomi Smart Plug 2 Wi-Fi est en ce moment proposée à 9,99 euros sur la boutique de la marque.

Minimaliste, compacte et facile à configurer

Comme la plupart des autres références sur le marché, Xiaomi a fait attention à l’apparence de son produit. La Smart Plug 2 est minimaliste avec son revêtement blanc et surtout compact. Qu’elle soit installée sur des prises murales ou des rallonges, la prise intelligente occupe peu d’espace, de quoi vous faciliter la tâche.

Justement, concernant son installation, il n’y a rien de plus simple : il vous suffit de la brancher, d’attendre que le voyant orange clignote, et de vous rendre sur l’application Xiaomi Home. De là, vous allez pouvoir ajouter l’appareil, et suivre les étapes du guide d’installation. Une fois connectée au réseau Wi-Fi, le voyant orange devient bleu, la configuration est terminée.

Avec des fonctions intelligentes très pratiques

Xiaomi pense aussi à la sécurité, et y intègre plusieurs capteurs pour réguler en toute sécurité les surchauffes. Les possibilités offertes par la prise de Xiaomi sont assez larges. Premièrement, permet d’allumer ou d’éteindre les appareils qui y sont branchés directement depuis votre smartphone. Vous pouvez y brancher les appareils les plus basiques comme une lampe ou un ventilateur.

Il est possible de créer des routines et activer la prise, et donc les appareils qui sont branchés dessus, à certaines heures de la journée. Par exemple, votre lampe de chevet s’allume avant que vous alliez au lit. Un minuteur et un programmateur peuvent très bien activer une machine à café. C’est aussi un objet très pratique pour ne pas consommer de l’énergie inutilement. Et il sera d’ailleurs possible de surveiller votre consommation d’énergie en temps réel sur l’application, et d’y faire quelques ajustements. Enfin, étant compatible avec l’assistant Google, vous allez pouvoir contrôler vos appareils par la voix.

