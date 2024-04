Le meilleur smartphone premium et compact d’Android perd 200 € de son prix sur Amazon

Si vous avez un budget d'environ 600 euros, et souhaitez changer de smartphone, l'Asus Zenfone 10 est un véritable plaisir à utiliser au quotidien et se trouve en forte promotion sur Amazon.

Vous souhaitez un smartphone haut de gamme compact sous Android, mais sans pour autant débourser plus de 1 000 euros ? L’Asus Zenfone 10 s’impose comme un excellent choix. Un appareil à la fois compact, très performant et autonome pour un bon prix grâce à cette remise de 200 euros.

En quoi l’Asus Zenfone 10 est-il bon ?

Pour son design compact réussi

Pour ses performances

Pour son autonomie

Commercialisé en août dernier au prix de 799 euros, l’Asus Zenfone 10 (8 +128 Go) se trouve actuellement en promotion à 599 euros sur le site d’Amazon.

De belles finitions sur un appareil compact

Avec l’Asus Zenfone 10, vous avez un smartphone qui tient confortablement dans la main et s’oublie dans la poche grâce à son format compact réussi. Si beaucoup favorisent un dos en verre, ici Asus fait dans l’original avec un dos en plastique texturé qui a l’avantage d’éviter toute glissade. On notera la présence d’un port jack, qui est assez rare de nos jours.

À l’avant, l’écran dévoile un poinçon discret situé à gauche. Une fois allumée, on découvre un bel écran Amoled de 5,9 pouces. capable d’afficher une définition en Full HD + et de monter jusqu’à 144 Hz en mode gaming. Seules ombres au tableau : des bordures un peu épaisses et une luminosité un peu basse.

Qui fait des merveilles côté performances et autonomie

Ce petit gabarit accueille un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, soit la meilleure puce de 2023. Il est à l’aise aussi bien sur le multitâche que les jeux 3D. Côté logiciel, Asus ZenUI reste dans la sobriété et tourne très bien. Seul bémol : on a droit qu’à deux ans de mises à jour majeurs…

Même avec son petit gabarit, le Zenfone 10 impressionne non seulement par sa puissance, mais aussi pour son autonomie. Il a beau intégrer une batterie de 4 300 mAh, cet appareil s’est révélé être un monstre d’endurance durant notre test. Il a pu tenir deux jours, même avec des heures de consultation web et vidéo en 4G. Et avec son chargeur 30 W fourni dans la boîte, il récupère 50 % de batterie en 30 minutes.

Retrouvez notre test sur l’Asus Zenfone 10 pour en savoir plus.

