La version 512 Go du Samsung Galaxy Z Flip 5 est à son plus bas prix sur Amazon

Aujourd’hui, il est possible d’obtenir le Samsung Galaxy Z Flip 5 dans sa version 512 Go, à moins de 900 euros, soit une économie de 450 euros par rapport à son prix de lancement.

Si vous êtes tenté par un smartphone à clapet, le Galaxy Z Flip 5 de Samsung est généralement le premier qui vient en tête. Cette gamme ne cesse de se bonifier avec le temps. L’écran externe est un peu plus travaillé pour offrir une vraie plus-value, on apprécie aussi la qualité d’écran, les performances élevées, le bon suivi logiciel… Tout cela cumulé en font un bon téléphone pliant, et avec une grosse réduction à la clé, il devient davantage recommandable.

Les points clés du Samsung Galaxy Z Flip 5

Un design au top avec un écran externe très agréable à utiliser

Une bonne qualité photo

De grosses performances

Dans sa version 512 Go, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est sorti au prix de 1 339 euros, mais grâce à cette offre sur Amazon, il s’affiche à 889 euros, soit 34 % de remise immédiate.

Un smartphone qui sort de l’ordinaire

Après quatre modèles, Samsung propose avec son Galaxy Z Flip 5 un smartphone pliant beau et raffiné. Les finitions très soignées sont sublimées par la charnière retravaillée qui permet de fermer complètement le téléphone et par l’écran externe qui s’est vu élargi cette année. Sinon, il garde son petit format mignon, compact et pratique au quotidien.

Pour revenir sur l’écran externe, ce dernier est passé de 1,9 pouce à 3,4 pouces. Amoled, avec une définition HD de 748 × 720 pixels, et une luminosité maximale de 411 cd/m², c’est bien un écran consultatif, mais très plaisant à utiliser. Le fait qu’il soit plus grand permet plus d’interactions comme consulter des widgets, répondre rapidement à un message ou prendre une photo. On regrette le nombre limité d’applications disponibles sur l’écran externe et c’est assez frustrant. Quant à l’écran interne, on a droit à une dalle Amoled de 6,7 pouces, cette fois-ci en Full HD+ (2640 × 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz. Il offre une expérience visuelle des plus appréciables pour regarder vos contenus.

Puissant, mais à la peine côté photo et autonomie

À l’intérieur, on a droit à la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Tout est rapide, fluide, efficace. Mais, dans un usage intensif, le smartphone peut chauffer assez vite, mais rien d’assez problématique pour entacher l’expérience. En revanche, l’autonomie fait défaut. Ici, le Z Flip 5 se fatigue vite après une bonne journée d’utilisation en alternant entre écran interne et externe. L’autonomie est correcte, mais ce n’est clairement pas l’atout phare de l’appareil. Avec une charge limitée à 25 W, cette petite batterie va mettre du temps à faire le plein. Durant notre test, il a fallu environ 1 h 10 pour passer de 5 à 100 % d’énergie.

Enfin, sur le volet photo, le téléphone s’équipe de deux caméras avec une définition de 12 Mpx pour des prises de vue grand-angle et ultra-grand-angle. Dans l’ensemble, les clichés sont très jolis et parfaitement dans la veine de ce que Samsung fait depuis des années, avec des couleurs chaudes. Moins bon en la matière que la série S ou que le Fold, le téléphone à clapet est surtout moins polyvalent et l’absence de téléobjectif est une réelle frustration.

Plus d’informations dans notre test sur le Samsung Galaxy Z Flip 5.

