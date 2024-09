Amazon casse le prix du Samsung Galaxy A25 juste avant les French Days (-40 %)

Amazon n’attend pas le début des French Days pour proposer des réductions de folie, comme ces 40 % d’économie sur le Samsung Galaxy A25 avec son chargeur rapide 25 W.

Le Samsung Galaxy A25 5G // Source : Samsung

Le Samsung Galaxy A25 se promène dans la nature depuis le mois de janvier 2024 et se laisse régulièrement attraper avec une bonne réduction. Mais des comme celle-ci, c’est assez rare : 40 % de réduction pour la version Bleu nuit avec 128 Go de mémoire et, en exclusivité Amazon, un chargeur rapide 25W.

Pourquoi choisir vers le Samsung Galaxy A25 ?

Pour profiter d’un écran AMOLED de 6,5″ à 120 Hz

Parce qu’il fait de belles photos et de belles vidéos

Parce qu’il promet 4 ans de mises à jour majeures et 5 ans de patch de sécurité

Quand il n’est pas en promotion, le Samsung Galaxy A25 coûte 319 euros. Mais aujourd’hui est l’exception à la règle et vous pouvez l’avoir chez Amazon pour 189,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A25. Le tableau s’actualise automatiquement.

Petit prix, mais il fait le maximum

Le Samsung Galaxy A25 et peut-être plus discret que son grand frère, le Samsung Galaxy S24, mais il est aussi beaucoup moins cher et propose une fiche technique dans la droite lignée de son placement tarifaire : très honnête. Pour le prix, vous ne serez pas déçu. Et ça commence par son écran qui est certainement son meilleur atout : une dalle Super AMOLED de 6,5″ qui affiche 2340 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement que vous pouvez faire monter jusqu’à 120 Hz.

De quoi profiter de vos séries et films dans de bonnes conditions, et même de quelques petits jeux pour se détendre de temps en temps. Ne soyez pas trop gourmands quand même parce que le processeur Exynos 1280, ici accompagné de 6 Go de RAM, a du mal notamment avec les jeux 3D. Par exemple, si vous souhaitez jouer à Genshin Impact, il va falloir se résoudre à mettre les graphismes en « Faible » et baisser les FPS à 30.

Il s’en sort mieux sur les photos et la partie logiciel

Dans l’ensemble, l’expérience globale du Samsung Galaxy A25 est agréable. C’est en partie dû à l’association de One UI 6 et Android 14, qui permet d’avoir de belles animations et transitions fluides, une interface claire et une personnalisation avancée, que ce soit les icônes, le thème, etc.

Côté photo il n’est pas trop mal non plus avec un triple capteur arrière de 50, 8 et 2 Mpx qui permet de filmer au max en 4K@30 fps, et le capteur frontal de 13 Mpx pour de beaux selfies et une visio de qualité. On apprécie beaucoup aussi qu’il propose un slot microSD pour étendre la mémoire. Ça permet de stocker vos vidéos, photos et fichiers persos dessus et de laisser la mémoire du smartphone uniquement pour les applications.

Lors de sa sortie, il perdait le duel face à un Nothing Phone (2a) vendu 30 euros plus cher, mais qui était plus puissant. Aujourd’hui, à ce prix-là , il fait clairement un retour fracassant et entre dans nos bonnes grâces.

N’hésitez pas à parcourir notre test complet du Samsung Galaxy A25 pour découvrir plus de détails et de subtilités sur ce smartphone trop sous-côté.

Et si vous n’êtes toujours pas convaincu par ses performances, mais que vous cherchez un smartphone pas trop cher, vous pouvez vous inspirer de notre sélection des meilleurs téléphones à moins de 300 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.