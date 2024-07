Samsung Galaxy Z Fold 6 et Flip 6 : les nouveaux smartphones pliants avec Galaxy AI sont disponibles en précommande

Les produits stars de la Galaxy Unpacked de cette année sont bien évidemment les deux nouveaux smartphones pliants, à savoir les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Samsung Galaxu Z Flip 6. Pour le lancement, les offres sont nombreuses et on vous les détaille toutes ici.

Chaque été, le géant Samsung organise un événement pour faire découvrir au grand public ses nouveaux produits. Cette année, on a eu droit à la Galaxy Ring ou encore à la Galaxy Watch Ultra aux côtés de la Galaxy Watch 7, mais aussi, aux deux nouveaux smartphones pliants que sont les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Ils apportent évidemment tous les deux quelques nouveautés par rapport aux versions précédentes de l’année 2023, pour toujours plus améliorer la formule du smartphone pliant parfait.

Où précommander le Samsung Galaxy Z Fold 6 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est vendu à 1 999 euros pour la version de base proposant 256 Go, puis à 2 119 euros pour 512 Go et enfin, à 2 359 euros pour 1 To. Notez que c’est au départ 100 euros de plus que le Z Fold 5 à sa sortie. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes jusqu’au 19 juillet prochain, et plusieurs offres de lancement sont disponibles :

Du 10 au 14 juillet, les early adopters peuvent bénéficier de 100 euros de remise via ODR

Du 10 au 23 juillet, une coque est totalement remboursée en différé

La Fnac et Darty surenchérissent avec 50 euros de remise supplémentaire pour les adhérents Fnac et Darty Max. Le paiement en 20 fois sans frais sera également possible pour ne pas dépenser une grosse somme d’un seul coup, à partir du 13 juillet.

Où précommander le Samsung Galaxy Z Flip 6 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est quant à lui vendu à partir de 1 199 euros pour le modèle 256 Go, soit le même prix que le Z Flip 5 au lancement. Il y a aussi une version 512 Go pour 1 319 euros. Les précommandes sont également ouvertes jusqu’au 19 juillet prochain et les offres de lancement sont similaires à celles du Z Fold 6 :

Du 10 au 14 juillet, les early adopters peuvent bénéficier de 100 euros de remise via ODR

Du 10 au 23 juillet, une coque est totalement remboursée en différé

La Fnac et Darty surenchérissent avec 50 euros de remise supplémentaire pour les adhérents Fnac et Darty Max. Le paiement en 20 fois sans frais est également possible pour ne pas dépenser une grosse somme d’un seul coup, à partir du 13 juillet.

Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : les deux meilleurs smartphones pliants du moment, avec Galaxy AI

Les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Samsung Galaxy Z Flip 6 sont très différents, mais ils partagent tout de même quelques points communs. Par exemple, l’un comme l’autre certifie une durabilité des 200 000 ouvertures/fermetures pour l’écran pliable et embarque le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy avec 12 Go de RAM. C’est actuellement la puce la plus puissante du marché, donc pas de problème niveau performances, tout sera parfaitement fluide, des jeux vidéo gourmands jusqu’à l’utilisation du multitâche à outrance. L’autre point commun, c’est bien évidemment l’interface One UI 6.1.1 basée sur Android 14 avec jusqu’à 7 ans de mises à jour, majeures et de sécurité, mais aussi, et surtout, la présence de Galaxy AI.

En effet, l’intelligence artificielle est réellement au cœur de l’utilisation de ces deux nouveaux smartphones pliants, en passant du « Circle to Search » jusqu’au « Sketch to Photo », où il est possible de dessiner puis de générer des contenus en IA à partir de votre chef-d’œuvre, ou même d’une photo et y ajouter du contenu. Gemini de Google est là pour vous simplifier la vie, et relié à de nombreuses applications comme Gmail, Google Maps et bien d’autres. La traduction en 16 langues est également de la partie, qui plus est utilisable en mode hors ligne.

Si l’on se concentre uniquement sur le Z Flip 6, y’a pas beaucoup d’autres choses qui changent par rapport à l’ancien modèle. On retrouve toujours le même form factor agréable en main, avec un écran Oled interne de 6,7 pouces en Full HD+ et adaptatif de 1 à 120 Hz, ainsi qu’un écran externe de 3,4 pouces en 720 x 748 pixels, bloqué à 60 Hz. Ce dernier permet toujours de consulter facilement des photos ou autre sans ouvrir le clapet, mais il est encore possible d’ajouter plus de fonctionnalités avec Samsung Good Lock, ce qui permettra d’afficher quasi tout ce que vous vous voulez, même Genshin Impact.

Niveau batterie, il y a un petit gain par rapport au Z Flip 5, puisque l’on passe de 3 700 mAh à 4 000 mAh. Impossible de dire en revanche si l’autonomie sera réellement meilleure qu’avant, car une puce plus puissante mêlée à de l’intelligence artificielle à foison dans l’interface doit être assez énergivore. Et, malheureusement, on reste sur une puissance de charge de seulement 25 W en filaire et 10 W en sans fil. Côté photo, on ne change pas une équipe qui gagne avec la même composition que l’année dernière, à savoir un capteur principal de 50 mégapixels, qui propose un zoom numérique x2, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur frontal pour les selfies de 10 mégapixels. C’est surtout le traitement logiciel qui va changer, avec une belle amélioration de la gestion en basse lumière.

Concernant le Samsung Galaxy Z Fold 6, les changements sont plus nombreux par rapport à l’ancienne version du plus onéreux des smartphones pliants de Samsung. Déjà par le design, avec des tranches plus angulaires comme l’on retrouve sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Il est aussi 1,4 mm plus petit que son prédécesseur, et 2,7 mm plus large, sans oublier ses 14 g en moins sur la balance. Malgré tout ça, l’écran externe Amoled et LTPO s’agrandit un peu et passe à 6,3 pouces, avec une définition de 2 376 x 968 pixels. Quant à l’écran interne, il fait 7,3 pouces avec une définition de 2 160 x 1 856 pixels et promet d’être deux fois plus résistant à la pression au niveau des bordures.

Pour la photo, on retrouve cependant encore une fois la même composition de capteurs que l’année dernière, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Comme avec le Z Flip 6, la marque sud-coréenne promet d’avoir amélioré la gestion en basse lumière pour se rapprocher des résultats d’un smartphone de la série S24. La batterie ne change pas non plus avec 4 400 mAh de capacité, et un système de recharge à 25 W en filaire et à 10 W en sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire nos prises en main des Samsung Galaxy Z Flip 6 et Samsung Galaxy Z Fold 6.

Afin de comparer les Samsung Galaxy Z Flip 6 et Fold 6 avec d’autres modèles que l’on recommande chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones pliants du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.