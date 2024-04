Un laptop Nokia ? Oui, ça existe et il est encore plus intéressant à moitié prix

Connu pour son téléphone incassable, le 3310, Nokia revient sur les devants de la scène et conçoit avec une société française un laptop qui se veut simple avec un bon rapport qualité-prix. Il s'agit du PureBook Pro 15 et en ce moment, il se trouve à seulement 329 euros, contre 699 euros de base.

Il n’est pas impossible aujourd’hui de trouver un PC portable bien équipé pour pas trop cher. C’est d’ailleurs la philosophie du PureBook Pro 15 élaboré par Nokia et l’entreprise française Off Global. Avec ce laptop, les deux marques veulent équiper un foyer d’une machine aux performances suffisantes pour les tâches du quotidien, et en même temps pour le divertissement, tout en visant un bon rapport qualité-prix. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, il profite de 370 euros de réduction, soit plus de 50 % de remise.

Le Nokia PureBook Pro 15, c’est quoi ?

Un design tout en rondeur, avec un écran IPS-LCD en Full HD

Animé par un Intel Core i3-1220P avec 8 Go de RAM et un SSD M.2 de 512 Go

Capable de tenir une dizaine d’heures

Le Nokia PureBook Pro 15 était vendu au départ à 699 euros, mais en ce moment, ce laptop est en promotion à 329,97 euros seulement sur le site Electro Depot.

La simplicité et l’efficacité Nokia

Rien d’extravagant sur ce PureBook Pro 15, ici, le constructeur ne cherche pas à se positionner sur un segment haut de gamme et préfère miser sur la simplicité. On a droit à des matériaux basiques, avec un châssis en plastique et une coque supérieure avec un revêtement en aluminium. Son design tout en rondeur est joli, mais son épaisseur de 19 mm et son poids de 2 kg ne fait pas de lui le meilleur compagnon pour les utilisateurs nomades.

Une fois allumée, on découvre un écran IPS LCD de 15,6 pouces en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et en format 16:9. Tout ce qu’il y a de plus classique, mais qui est largement suffisant sur ce type de machine pour travailler, ouvrir plusieurs onglets, et aussi pour regarder des films et des séries de manière confortable. On a même un traitement anti-reflets permettant de l’utiliser dans un environnement lumineux.

Une configuration légère, mais suffisante pour les usages courants

Côté performance, il ne faut pas s’attendre à un foudre de guerre. Cette machine opte pour une configuration simple et s’équipe d’une puce Intel Core i3-1220P couplé à 8 Go de mémoire vive (un slot est d’ailleurs disponible pour rajouter de la RAM). Dans l’ensemble, ce PC portable vous permet d’effectuer vos tâches de bureautique, naviguer sur le web sans problème et de lancer des jeux légers ou de faire de la retouche photo avec sa solution graphique embarquée, Intel Iris Xe.

À cela s’ajoute un SSD NVMe de 512 Go, qui offre une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels. Enfin, avec une batterie de 57 Wh, le constructeur assure une autonomie de 10 heures, mais tout dépendra de votre utilisation. Il a également une bonne puissance de charge, à savoir 65 W, ce qui permet de récupérer rapidement des pourcentages de batterie. Quant à sa connectique, on a deux ports USB-C en USB 3.2, un lecteur de carte microSD et une prise audio 3,5 mm.

Envie de découvrir d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.