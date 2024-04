C’est sur Amazon que le MacBook Air 15″ avec puce M2 est au meilleur prix

Longtemps limité à un seul format, le MacBook Air compte dorénavant un modèle 15 pouces. Et si ce dernier vous fait de l'œil depuis un petit moment, sachez que la version M2 en 15 pouces passe de 1 599 euros à 1 379 euros sur Amazon.

Récemment, Apple a présenté ses nouveaux MacBook Air décliné en deux formats, 13 et 15 pouces, tous deux animés par la puce M3. Plus de puissance donc, mais le modèle 2023 ne manque pas d’intérêt pour autant. D’ailleurs, on trouve le MacBook Air M2 dans sa version 15 pouces à un prix inédit sur Amazon et devient plus abordable que son successeur.

Les points positifs du MacBook Air 15 M2 2023

Un écran de 15 pouces pour un grand confort d’affichage

La puissance offerte par la puce M2

L’autonomie musclée

Commercialisé à 1 599 euros, l’Apple MacBook Air 15 M2 2023 (8 Go de RAM, 256 Go de Stockage SSD) se trouve à son meilleur prix sur Amazon : 1 379 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple MacBook Air 15 M2 2023. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple MacBook Air 15 M2 2023 au meilleur prix ?

Un design quasi sans faute

Sans surprise, le modèle 15 pouces du MacBook Air M2 2023 reprend à l’identique tous les codes de design présenté avec le modèle 13 pouces. Des finitions exemplaires sur ce PC portable en aluminium dont le soin apporté à la construction rassure immédiatement sur sa solidité. On retrouve les bords arrondis et l’encoche qui est assez inutile. La seule différence, c’est la taille de l’écran : en passant de 13 pouces à 15,6 pouces, la dalle offre un véritable gain de confort, particulièrement pour consulter du contenu multimédia en plein écran ou que l’on travaille avec plusieurs onglets ouverts.

Seul hic, avec cet agrandissement, le MacBook Air perd en légèreté en passant de 1,24 kg à 1,51 kg, et se rapproche un peu plus du format du MacBook Pro 16 pouces (1,61 kg). Ce n’est rien de rédhibitoire, mais l’appellation « Air » perd un peu de son sens. Pour revenir sur la dalle, celle-ci ne profite toujours pas de la technologie Oled ou du mini-LED, mais un écran « Liquid Retina » extrêmement net, colorée, lumineux et bord à bord (à une encoche près). Autre nouveauté appréciable : les haut-parleurs ont été améliorés. Face aux quatre haut-parleurs du plus petit modèle, les six haut-parleurs de la version 15 pouces sont forts, plus clairs et dotés d’une puissance de basse.

Une machine puissante et endurante

La magie des puces Apple Silicon opère ici : même si la puce M3 d’Apple est disponible, la M2 se défend encore très bien aujourd’hui. Elle est incroyablement puissante et permet de réaliser des tâches lourdes sans la moindre difficulté, comme du montage en 4K dans Final Cut Pro ou de l’édition photo dans Photoshop. Le MacBook Air 15 2023 est dépourvu de ventilateurs, et donc permet de travailler en silence, le tout sans souci.

Enfin, sur l’autonomie, cette machine ne déçoit pas. Il est venu à bout de chacun de nos jours de tests sans broncher. Il tient facilement la journée entière et se recharge via le fameux port MagSafe. Ce dernier a la particularité d’être magnétique et de se détacher aisément. Quant à la connectique, on a droit à seulement deux ports USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Apple MacBook Air 15 M2 2023.

Pour savoir quel PC portable correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables du moment sur Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.