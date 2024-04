L’offre à saisir, c’est le Xiaomi Redmi Note 12 + Smart Band 8 à moins de 160 €

Le Xiaomi Redmi Note 12 a beau avoir été remplacé par le Note 13, il reste un bon entrée de gamme à conseiller. D’ailleurs, la marque le propose pendant une durée limitée à 159 euros seulement, avec un bracelet connecté offert.

Si votre budget est assez limité, se diriger vers les modèles Redmi conçus par Xiaomi est la bonne solution. Ils possèdent une fiche technique solide sans trop de concessions par rapport à la concurrence. Et, même avec l’arrivée de son successeur, le Redmi Note 12 est très recommandable, d’autant plus maintenant qu’il coûte moins de 160 euros.

Le Redmi Note 12 4G, c’est quoi ?

Un design maîtrisé avec un écran Oled à 120 Hz

Des performances honorables

Une bonne autonomie

Petit plus : le Smart Band 8 offert

En ce moment, Xiaomi propose son Redmi Note 12 4G à seulement 159,90 euros (4 + 64 Go) contre 199 euros de base, avec en prime, le Smart Band 8 offert.

Il devrait même y avoir une nouvelle offre pour la version 128 Go, à 149 euros du 12 avril à 20h jusqu’au 13 avril à 2h du matin (et dans la limite des stocks disponibles).

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi Note 12 4G. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Note 12 4G au meilleur prix ?

Un entrée de gamme qui coche bien des cases

Le Redmi Note 12 4G est un téléphone au design soigné, qui se paie de luxe de proposer une dalle Oled de 6,67 pouces, impensable à ce tarif. Vous avez même droit à un taux rafraîchissement de 120 Hz pour fluidifier la navigation. Pour les amateurs de photos et vidéos, sachez que ce smartphone ne sera pas un champion dans le domaine. Son capteur principal arrive à rendre de beaux clichés, même s’il risque d’être assez limité en environnement plus sombre.

Animé par la puce Snapdragon 685, couplée à 4 Go de mémoire vive, le Redmi Note 12 n’aura aucun problème pour les tâches quotidiennes, comme pour de la navigation, musique, petit jeu, réseaux sociaux ou encore consommation de contenus. En revanche, pour les adeptes des jeux 3D gourmands, vous pouvez passer votre chemin. Enfin, avec sa batterie de 5 000 mAh, il peut tenir une journée tout juste avant de céder. La charge de 33W n’est pas la plus performante, mais vous allez pouvoir récupérer 50 % en 30 minutes.

Quelques mots sur le Xiaomi Smart Band 8

Le Xiaomi Smart Band 8 se montre avec un format de pilule allongée et un écran Amoled de 1,62 pouce avec une multitude de cadrans proposés. Il est capable d’analyser votre rythme cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang (Sp02), mais aussi le stress, le suivi du sommeil, les menstruations. Autrement, il peut mesurer le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées, et prend en charge 150 activités sportives. Le tracker d’activités propose un nouvel usage qui concerne la boxe.

Et il peut tenir durant 16 jours d’utilisation en mode standard, et 6 jours d’utilisation avec écran activé en permanence. Bien sûr, ces données sont amenées à varier, une fois tous les suivis activés. Toutefois, il sera possible de mesurer votre sommeil deux jours de suite sans nécessité de le charger le soir.

Si vous souhaitez comparer le Xiaomi Redmi Note 12 avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.