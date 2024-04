La prix de la récente GoPro Hero 12 Black n’a jamais été aussi bas que maintenant

Dernière action cam en date dans le catalogue de GoPro, la Hero 12 Black est la référence la plus aboutie du marché à l'heure où sont écrites ces lignes. Pour filmer ses vacances ou ses exploits sportifs, il n'y a pas mieux grâce à sa qualité vidéo bluffante et sa stabilisation tout aussi impressionnante. Ce dimanche seulement, la GoPro Hero 12 Black est disponible à 329,99 euros au lieu de 449,99 euros chez Rakuten.

Il y a quelques mois seulement que GoPro lançait la 12e génération de ses fameuses action cam, la GoPro Hero 12 Black qui se pose en concurrent direct à la DJI Osmo Action 4. Cette nouvelle itération marque une évolution en douceur avec entre autres une meilleure autonomie, l’arrivée du HDR en vidéo ou encore la connexion Bluetooth avec une paire d’écouteurs sans fil. Ce dimanche seulement, la GoPro Hero 12 Black chute à son prix le plus bas chez Rakuten et coûte 120 euros de moins qu’à son lancement.

La GoPro Hero 12 Black en bref

Une qualité d’image remarquable

La stabilisation excellente, une fois de plus

Une autonomie améliorée

Au lieu de 449,99 euros habituellement, la GoPro Hero 12 Black est maintenant disponible en promotion à 329,99 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN20. Attention ! Ce code est valable ce dimanche uniquement.

Une GoPro qui excelle dans la continuité

À l’instar de la Hero 11 Black et de la Hero 10 Black avant elle, la GoPro Hero 12 Black n’apporte aucun changement esthétique, on ne change pas une formule qui gagne chez le constructeur américain. C’est surtout pratique pour les habitués de la marque qui n’ont pas à se ré-habituer à une nouvelle action cam. Nous avons là les mêmes dimensions et le même poids qu’autrefois, sans compter les mêmes écrans à l’avant et l’arrière ainsi que les mêmes trappes aux mêmes emplacements. Le revêtement moucheté est ici l’unique changement.

Autre petite nouveauté, bien pratique celle-ci : un nouveau pas de vis, en plus des deux habituelles tiges de fixation de la GoPro, qui permet de visser rapidement et facilement l’action cam à des accessoires photo sans passer par les fixations. Voilà, c’est tout pour les changements de design. Pour ce qui est de l’interface, elle est toujours intuitive, simple à prendre en main, celle dédiée aux paramètres vidéo a même profité d’une refonte pour améliorer l’expérience d’utilisation.

Une qualité vidéo et une stabilisation encore impressionnantes

En termes de qualité d’image, les action cam de GoPro sont tout simplement les meilleures du marché et cette douzième itération ne fait que le confirmer une fois de plus. La GoPro Hero 12 Black est capable de filmer en définition 5.3K 60 i/s, en 4K 120 i/s et en 2.7K 240 i/s et continue de faire carton plein lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies. Nous citions plus haut l’arrivée du HDR en vidéo mais celui-ci s’avère moins convaincant que ce que l’on espérait.

Pour ce qui est de la stabilisation, la GoPro Hero 12 Black se montre à la hauteur de ses prédécesseurs. Plus précisément, le mode basique de stabilisation est si bluffant que le nouveau mode HyperSmooth 6.0 ne se montre pas vraiment utile. D’autres modes sont de la partie comme le Time Lapse, le Night Lapse, le Time Warp et même un mode Light Painting qui ajoute une touche de créativité supplémentaire dans la production de vidéos. Enfin, niveau autonomie, la GoPro Hero 12 Black tient 72 minutes en 5.6K et 149 minutes en 1080p, la durée se retrouve doublée dans certains modes par rapport à la Hero 11 Black.

