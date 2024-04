SanDisk Ultra : cette microSD de 1 To a rarement été aussi peu chère sur Amazon

Si vous envisagiez d'augmenter considérablement le stockage de votre smartphone, Nintendo Switch ou encore caméra d'action, mais que vous attendiez de pouvoir faire une bonne affaire, vous pourriez par exemple opter pour la SanDisk Ultra de 1 To. Cette microSD généreuse et efficace est proposée à 94,99 euros sur Amazon, un prix qui a rarement été aussi bas sur la plateforme pour ce modèle.

Sur le marché du stockage externe, SanDisk est une marque de confiance vers laquelle on peut se tourner sans crainte. Elle propose notamment plusieurs gammes de cartes microSD qui permettent d’augmenter le stockage d’un smartphone Android, d’une tablette, d’un Chromebook, d’une Nintendo Switch ou encore d’une action cam. La série Ultra est probablement celle où l’on trouve les meilleurs rapports qualité-prix chez le fabricant, et la version de 1 To affichée à moins de 100 euros actuellement en est une belle preuve.

Ce que propose cette microSD SanDisk Ultra

Une capacité de stockage généreuse

Des vitesses de transfert jusqu’à 150 Mo/s

Une certification A1 pour des téléchargements rapides

Le stockage d’images filmées en Full HD

Lancée à 228 euros, et le plus souvent proposée à environ 120 euros ces temps-ci, la SanDisk Ultra de 1 To est désormais affichée à 94,99 euros sur Amazon.

Des vitesses de transfert largement suffisantes

La microSD SanDisk Ultra est certes moins puissante que la SanDisk Extreme, le top du top chez le fabricant, mais avec des vitesses de transfert pouvant aller jusqu’à 150 Mo/s, le modèle Ultra n’a pas à rougir de ses performances. Elle offre des déplacements de fichiers et de photos très rapides et peut avant tout stocker une grande quantité de documents ou de jeux, notamment si vous souhaitez l’insérer dans une Nintendo Switch, dont le stockage interne de base n’est pas très étendu.

Le petit plus de la SanDisk Ultra, que l’on retrouve aussi dans les autres gammes de microSD de la marque, c’est sa robustesse. Elle est en effet résistante à l’eau, aux fortes ou très basses températures, aux rayons X ou encore aux chocs. Une solidité rassurante qui nous évitera d’avoir peur pour nos données stockées.

Des images en Full HD bien enregistrées

La microSD SanDisk Ultra étant une carte de Classe 10, elle est capable d’enregistrer des vidéos tournées en Full HD. C’est le maximum qu’elle peut faire, donc si vous souhaitez stocker des séquences en 4K UHD à 60 fps, il faudra vous diriger vers une microSD de la gamme Extreme, compatible avec les classes de vitesse UHS-3 (U3) et V30.

Pour finir, la SanDisk Ultra est certifiée A1 (1500 IOPS en lecture et 500 IOPS en écriture) : elle peut donc offrir des temps de téléchargement réduits lors de l’installation d’applications ou de jeux sur un appareil. Les lancements seront aussi suffisamment rapides. Les cartes certifiées A2 font évidemment mieux, mais la A1 suffit amplement pour pouvoir profiter de chargements rapides.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui valent elles aussi le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD du moment pour votre smartphone, Switch, GoPro ou APN.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.