Nakamura Crossover XA : on l’a noté 8/10 et il est actuellement 500 € moins cher grâce à cette offre chez Upway

Le Nakamura Crossover XA est un vélo électrique à l'aise sur tous les terrains et capable d'affronter des dénivelés grâce à un moteur puissant. Aujourd'hui, on le trouve un prix plus accessible en reconditionnement : 1 599 euros au lieu de 2 099 euros.

Decathlon connaît un grand succès avec ses vélos électriques, mais c’est sans compter sur l’enseigne Intersport qui s’est fait remarquer grâce à sa marque Nakamura. Parmi ses modèles, on trouve l’E-Crossover XA, un VTC éléctrique qui sait sortir des sentiers battus comme s’adapter au quotidien et rouler sur le bitume. Déjà à un bon rapport prix prestations, le voilà bien plus intéressant en reconditionné avec cette remise de 500 euros.

Les atouts du Nakamura E-Crossover XA

Un VTC électrique confortable

Un moteur puissant et un excellent freinage

La charge rapide

Vendu neuf au prix de 2 099 euros, le vélo électrique Nakamura E-Crossover XA revient moins cher en reconditionnement : on le trouve à 1 599 euros sur le site Upway.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nakamura E-Crossover XA. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nakamura E-Crossover XA au meilleur prix ?

Un vélo à l’aise sur les chemins mixtes

Le Nakamura E-Crossover XA est un vélo électrique taillé pour les escapades hors bitume. Un véritable vélo tout terrain avec sa fourche d’un débattement de 130 mm, ses pneus de 27,5 pouces et ses grandes pédales. En s’installant au guidon, le confort est au rendez-vous avec son cadre semi-ouvert, sa selle plate rembourrée et des poignées ergonomiques.

Les équipements ne sont pas délaissés, l’E-Crossover XA est équipé de garde-boue, d’une béquille robuste et d’un porte-bagages arrière pouvant supporter jusqu’à 40 kg. Ce dernier est nettement plus résistant que les modèles standards supportant 25/27 kg, et il est équipé du système de fixation MIK HD. Et même avec tous ces accessoires, le poids reste « raisonnable », avec 24,3 kg pour le modèle de taille S que nous avons testé.

Un moteur puissant et réactif

Que ce soit pour une randonnée ou les trajets du quotidien, la conduite est agréable, avec une bonne maniabilité et une adhérence sans faille. Ses pneus offrent une excellente accroche sur diverses surfaces, apportant une sensation de sécurité sous la pluie et même sur des terrains légèrement boueux. Il s’appuie sur un moteur avec un couple de 100 Nm, dont la réactivité dépend de la force exercée sur les pédales. En enclenchant le mode Boost, le vélo atteint en une poignée de secondes les 25 km/h, le plus puissant, fournissant jusqu’à 650 W en crête.

Pour terminer sur la partie autonomie, le vélo de Nakamura n’excède pas les 55 km en actionnant le mode Smart. L’utilisation du mode Boost réduit légèrement l’autonomie à 47 km, tandis qu’en mode Eco, il est possible d’atteindre environ 80 km. Dans tous les cas, cela reste un rayon d’action très correct. Son réel avantage, c’est le chargeur qui permet de récupérer un cycle en seulement 3 heures.

Plus de détails dans notre test sur le Nakamura E-Crossover XA.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.