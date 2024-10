La récente tablette abordable de OnePlus revient avec une forte promotion sur le site officiel de la marque

Cette année, OnePlus a lancé la Pad Go, une deuxième tablette qui se veut plus abordable que la première. Elle propose une fiche technique séduisante et, aujourd’hui, un tarif bien plus accessible : 259 euros au lieu de 329 euros. De plus, vous pouvez choisir deux cadeaux en supplément.

OnePlus Pad Go // Source : site officiel

Après une première tablette réussie, OnePlus revient avec une version plus abordable : la Pad Go. Cette dernière vient compléter le catalogue de la marque, et cherche à plaire aux utilisateurs et utilisatrices aux petits budgets. Ses caractéristiques sont moins poussées que la première du nom, mais elle garantit une bonne expérience au quotidien. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, elle coûte 70 euros de moins et des cadeaux sont de la partie !

Les éléments clés de la OnePlus Pad Go

Un écran de 11 pouces en 2,4K et 90 Hz

Une interface fluide avec OxygenOS aux commandes

Une grande batterie de 8 000 mAh

Au lieu de 329 euros habituellement, la OnePlus Pad Go est actuellement disponible en promotion à 259 euros sur le site officiel de la marque. En cadeaux, vous avez droit à des OnePlus Nord Buds 3, et, au choix, un chargeur OnePlus SUPERVOOC 80 W ou une protection OnePlus Pad Go Folio Case.

Une tablette qui se prête au divertissement

Pensée pour le multimédia, la OnePlus Pad Go déploie un écran LCD de 11,35 pouces pour une définition de 2 408 × 1 720 pixels. Dommage de ne pas retrouver de l’Oled, mais la qualité de l’image suffit pour regarder du contenu. D’autant plus que l’ardoise supporte un taux de rafraichissement de 90 Hz, qui rend les animations plus fluides et la navigation plus agréable. Elle ajoute même quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour assurer une meilleure expérience sonore.

Esthétiquement, elle fait dans le classique et ne change pas grandement du premier modèle de la marque. Elle possède de belles finitions avec des bords arrondis, et dont la prise en main est très agréable, même si son poids de 532 g n’est pas le plus faible que l’on ait vu sur le marché.

À l’aise pour les tâches du quotidien

Sous le capot, le OnePlus Pad Go est animée par un processeur MediaTek, le Helio G99 accompagné de 8 Go de mémoire vive. Une puce plutôt entrée de gamme, qui répondra à la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, même jouer à des jeux 3D, mais pas avec les graphismes poussés au maximum. Naturellement, OnePlus propose ici une tablette sous Android avec l’interface OxygenOS, une très bonne interface plaisante à utiliser, avec plein de fonctionnalités et d’options de personnalisation.

Pour tenir la cadence, la tablette de OnePlus embarque une batterie généreuse de 8 000 mAh. Selon la marque, la Pad Go peut atteindr les 14 heures de vidéo et 40 heures de musique. De quoi faire tenir l’appareil pendant une journée, voire plus, selon votre utilisation. Si la OnePlus Pad est compatible avec la charge rapide de 67 W, ici, la Pad Go est compatible avec la charge rapide 33 W. Cela reste un bon score, face à la concurrence qui se contente d’une puissance de 18 W ou 25 W. Enfin, côté connectivité, on a le droit à un port USB-C, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2 et la connectivité LTE.

