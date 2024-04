RTX 4060 + i7 13e gen : c’est le super combo de ce laptop gaming Lenovo en forte promotion

Vous êtes au bon endroit si vous êtes à la recherche d’une machine nomade pour jouer dans de bonnes conditions sur PC. En ce moment, le Lenovo LOQ 15 2024 est à 984 euros contre 1 301 euros habituellement.

Si vous êtes en quête d’une machine performante pour jouer à des jeux AAA, la gamme LOQ de Lenovo a de quoi satisfaire les gamers et gameuses. La référence, assure de bonnes performances en jeu grâce à sa carte graphique RTX 4060 intégré associé à une puce Intel Core i7 de 13ᵉ génération. Une configuration intéressante, surtout qu’en ce moment, il profite de plus de 300 euros de remise.

Le Lenovo LOQ 15 2024 en bref

Un écran Full HD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060

Le combo i7-13620H + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Avec un prix barré à 1 301,70 euros, le PC portable Lenovo LOQ 15 2024 (82XV00CCSP) est actuellement remisé à 984,35 euros sur le site PC Componentes.

Un laptop solide, avec un écran réactif

Lenovo dispose d’un bon nombre de PC portable dédié pour le jeu. Parmi eux, on retrouve le modèle LOQ (82XV00CCSP), qui met en avant un design à la fois robuste et imposant, avec un boîtier en aluminium gris mat solide. On le sait, cette catégorie de produit n’est pas réputée pour leur légèreté, mais les dimensions sont correctes et son poids ne dépasse pas les 2,5 kg pour vous accompagner lors de vos déplacements. On trouve un clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage, mais attention, ce dernier est qwerty.

Son écran de 15,6 pouces permet d’offrir un bon confort en jeu, et dont la qualité d’image est au rendez-vous grâce à sa définition Full HD. Mais on appréciera surtout son taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 144 Hz, pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences. Autrement, son châssis accueille deux ports USB A 3.2 Gen 2, un port USB A 3.2 Gen 1, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet, un DisplayPort et un port jack 3,5 mm.

Une configuration solide pour jouer

Avec ce qu’il a sous le capot, le Lenovo LOQ 15 est à l’aise pour les tâches du quotidien, mais aussi pour les plus poussées. Pour cela, on retrouve un processeur Intel Core i7-13620H cadencé à 3,6 GHz (4,9 GHz en mode boost) idéal pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Il est ici associé à un SSD NVMe de 512 Go et 16 Go de mémoire vive pour profiter de temps de chargement bien plus courts et d’une bonne réactivité.

Mais c’est surtout l’intégration d’un GPU Nvidia de dernière génération, la GeForce RTX 4060, qui fait la force de PC portable. Cette dernière sera capable de faire tourner aisément les derniers jeux en date, en Full HD, et permettra en outre de profiter du fameux ray tracing, pour des sessions de jeu plus réalistes que jamais. À noter, la chaleur est parfaitement évacuée grâce aux deux ventilateurs présents. Enfin, côté autonomie, il ne faut pas espérer beaucoup d’un laptop dédié au gaming, et ici, il faudra se contenter de 5 h 30 d’autonomie.

