Amazon casse le prix de l’Apple Watch Series 9 à un jour des French Days

Référence la plus avancée des wearables de la marque à la pomme, l'Apple Watch Series 9 ne manque pas d'arguments pour s'enfiler autour de votre poignet. Pour celles et ceux prenant soin de leur santé, pratiquant régulièrement un sport ou souhaitant simplement frimer avec l'une des meilleures montres connectées du marché, l'Apple Watch Series 9 est un bon investissement, surtout qu'elle est maintenant à 388 euros au lieu de 449 euros sur Amazon.

Apple domine aujourd’hui d’une large tête le marché des montres connectées et quand bien même les Apple Watch peinent à se renouveler au fil des générations, elles continuent de séduire pour leur savant mélange de lifestyle et de suivi sportif. L’Apple Watch Series 9 est à l’heure actuelle la dernière-née du catalogue des wearables de la firme de Cupertino et elle se démarque avec une nouvelle fonction intéressante : le Double Tap. Un jour avant les French Days, cette smartwatch d’élite profite d’une belle promotion.

L’Apple Watch Series 9 en quelques mots

Un écran lumineux de très bonne facture

Un suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

L’interface fluide et les nombreuses applications disponibles

Le Double Tap !

Au lieu de 449 euros habituellement, l’Apple Watch Series 9 (41 mm – GPS) est maintenant disponible en promotion à 388 euros sur Amazon. On la trouve aussi pour deux euros de moins chez PC Componentes.

Un écran toujours plus brillant

Si les Apple Watch sont particulièrement appréciées, en plus de leurs fonctionnalités nombreuses et variées, c’est pour leur qualité de fabrication. Certes, les codes esthétiques ne changent pas par rapport à la Watch Series 8 et même à la Watch Series 7, mais l’Apple Watch Series 9 profite quand même de finitions de haute volée et d’une étanchéité 5 ATM. On peut saluer une fois de plus le soin apporté par Apple dans ses produits, mais moins l’endurance. La Watch Series 9, à l’instar de son prédécesseur, ne profite que de 18 heures d’autonomie.

Le design ne change pas mais l’écran s’améliore sensiblement au niveau de la luminosité qui atteint désormais les 2 000 cd/m². L’Apple Watch Series 9 se met donc au niveau de ses concurrents directs, à savoir les Samsung Galaxy Watch 6, et seule l’Apple Watch Ultra 2 avec une luminosité de 3 000 cd/m² est en mesure de la surpasser. Outre cette luminosité confortable, l’Apple Watch Series 9 embarque une dalle OLED LTPO avec une densité de pixels de 326 ppp et un taux de rafraîchissement grimpant jusqu’à 60 Hz.

Une montre aussi lifestyle que sportive

Un autre changement, moins visible celui-ci, se trouve à l’intérieur de la montre. L’Apple Watch Series 9 se dote d’un processeur plus puissant, une puce Apple S9 basée sur la puce A15 Bionic de l’iPhone 13. Celle-ci se dote de quatre cœurs dédiés à l’intelligence artificielle et introduit donc le machine learning. Ce gain de puissance apporte également plus de précision dans la mesure des données de santé et de suivi sportif, mais aussi davantage d’interactions avec l’assistant vocal Siri.

Une nouveauté qui a beaucoup fait parler, car la mieux mise en avant dans les spots publicitaires, est la fonction Double Tap. Ce système permet simplement d’interagir avec l’Apple Watch Series 9 en pinçant son pouce et son index face à l’écran. Ce n’est que l’une des nouveautés de watchOS 10 qui met aussi en avant la santé mentale avec son application Pleine conscience. Enfin, malgré un aspect lifestyle plus évident et une autonomie très limitée, la Watch Series 9 est une référence parmi les montres connectées sportives grâce à ses nombreux capteurs dont un GPS et un cardiofréquencemètre très précis.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Watch Series 9.

Afin de comparer l’Apple Watch Series 9 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

