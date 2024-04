Samsung Galaxy A33 : moitié prix pendant les French Days pour ce smartphone qui reste encore une valeur sûre

Même si ce n’est pas le dernier en date, le Samsung Galaxy A33 propose toujours de belles prestations et devient plus intéressant en passant de 399 euros à 219 euros seulement.

Toujours aussi populaire, la gamme A de Samsung attire par sa fiche technique équilibrée et son prix relativement accessible. Le Samsung Galaxy A33 a beau être sorti il y a deux ans, c’est une valeur sûre qui coche les bonnes cases pour plaire aux petits budgets. En perdant 180 euros de son prix, il devient une bonne affaire pendant les French Days.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A33 ?

Un très bon écran Amoled lumineux

Une bonne polyvalence en photo

La longévité du suivi logiciel

Habituellement à 399 euros, le Samsung Galaxy A33 5G voit osn prix baisser pendant les French Days, et s’affiche à 219 euros seulement sur le site Cdiscount.

Simple, mais efficace

Le Samsung Galaxy A23 a un design assez quelconque, mais sans fausse note. Il propose une coque bien solide en plastique qui donne confiance en cas de chute, ou même un verre d’eau renversé, puisque le smartphone est certifié IP67. Sa dalle profite des contrastes et les noirs profonds de la technologie Oled, avec une définition 2 400 × 1 080 pixels. Elle est de plus compatible avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz pour une navigation plus agréable.

Côté photo, le Galaxy A33 s’équipe de quatre capteurs à son dos : un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il s’en tire bien hormis la nuit tombée.

Un smartphone équilibré

Dans ses entrailles, on trouve un processeur maison Exynos 1280 ainsi que 6 Go de RAM. Cette puce offre une fluidité certaine, et une bonne maîtrise de la chauffe, même si les jeux 3D les plus gourmands risques d’être peu à l’aise. L’interface One UI de la marque sera de son côté toujours aussi agréable et moderne. Il est encore mise à jour jusqu’à Android 16.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh permet au A33 de tenir une journée, mais n’ira pas au-delà sans sacrifier l’usage. L’absence de chargeur et la charge rapide limitée à 25 W fait un peu tache de nos jours. D’autant que le bloc n’est pas fourni dans la boîte…

Vous pouvez obtenir plus d’informations à travers notre test sur le Samsung Galaxy A33.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

