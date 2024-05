Amazon a attendu la fin des French Days pour brader le Pixel 8 de Google

Excellent en photo, mais avec surtout sept ans de mises à jour système et de sécurité, le Google Pixel 8 cumule les bons points. Un photophone performant que l’on peut qualifier de durable qui profite d’une offre très intéressante chez Amazon, où il est disponible à 526 euros grâce à un code promo, au lieu de 649 euros de base.

Alors que l’annonce de son successeur de milieu de gamme est attendue dans les jours qui viennent, le très bon photophone Pixel 8 de Google profite d’une nouvelle mise sous les projecteurs grâce à une offre plus qu’intéressante.

Les points forts du Google Pixel 8

Un smartphone avec un excellent capteur principal

Sept ans de mises à jour

Un bel écran 120 Hz

Actuellement, le Google Pixel 8 est disponible à 526 euros au lieu de 649 euros sur Amazon avec le code promo FD10. On le trouve aussi en pack avec un Google Nest Hub (2e gen) à 599 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Google Pack Pixel 8. Le tableau s'actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 8 au meilleur prix ?

Un excellent photophone durable

Si à première vue, le Googel Pixel 8 ressemble fort à son prédécesseur, le Pixel 7, notamment avec son bloc photo en aluminium qui prend toute la largeur de l’appareil, le dernier-né de Google arbore quelques changements notables. Outre des dimensions légèrement plus imposantes, le Pixel 8 profite enfin d’un taux de rafraichissement de 120 Hz au travers de son écran AMOLED FHD+ de 6,2 pouces, contre seulement 90 Hz pour son prédécesseur.

Fidèle à la réputation des Pixel, le dernier-né de Google – à ce jour – affiche de très bonnes performances en matière de photos grâce notamment à son capteur principal grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Lors de notre test, nous avons été ravis par son excellente gestion de la plage dynamique et la grande fidélité des couleurs dans les clichés capturés. On aurait tout de même préféré une meilleure interprétation de certains éléments dans certaines situations par l’intelligence artificielle plutôt que les modifications bizarres qu’elle produit. Mais l’IA fait tout de même des merveilles, notamment à travers des fonctionnalités bien pratiques telles que « Meilleure prise » ou « Gomme magique ».

Enfin, côté performances pures, équipé d’une puce Tensor G3, le Google Pixel 8 se montre quelque peu faiblard avec les jeux mobiles 3D gourmands et a tendance à chauffer à certains moments. On aurait également aimé une autonomie plus importante, d’autant plus la lenteur de sa charge. Mais la promesse de sept ans de mises à jour permet d’atténuer ces défauts, d’autant plus que Google garantit la disponibilité des pièces détachées pendant sept ans également.

Une enceinte connectée qui simplifie le quotidien

Cette deuxième génération de l’enceinte connectée avec écran tactile de Google intègre plusieurs nouveaux capteurs, afin d’offrir plus de suivi à ses utilisateurs. Capteurs de mouvements et de température sont au rendez-vous, de même qu’un suivi du sommeil. C’est intéressant, d’autant plus que l’appareil se montre plutôt performant et ludique. Reste que son utilité est tout à fait subjective.

Son écran offre cependant bon nombre d’informations qui raviront certainement celles et ceux qui ont du mal avec l’idée de discuter uniquement avec un assistant vocal sans voir les données de leurs propres yeux. Mais l’enceinte connectée aurait assurément gagné à en proposer davantage. Elle n’en reste pas moins utile pour contrôler les objets connectés de la maison. Ce côté « hub», couplé à son assistant vocal intégré et à la possibilité d’écouter de la musique depuis un écran, est la force de cet appareil qui – on l’avoue – peut paraitre un peu gadget.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8 ou le Nest Hub 2e gen.

