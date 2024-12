Asus ROG Ally Z1 Extreme : la surpuissante console portable est de retour à -40 % pour Noël

Malheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans

Version bodybuildée du Steam Deck, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une console portable qui ne fait aucune concession sur les performances. Le hic, c’est qu’elle est habituellement bien plus chère que sa rivale. Heureusement, on peut aujourd’hui la trouver en promotion à 484,99 euros au lieu de 799 euros grâce à un code promo.

Sur le marché des consoles portables, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une référence qui compte parmi les meilleures. Cette sorte de petit PC sous Windows embarqué dans un format poche nous a particulièrement impressionnés par ses performances et notamment sa capacité à fournir du 1080p en medium à 60 FPS avec une grande facilité. Bref, une « rivale sous stéroïde » du Steam Deck, comme nous l’avons surnommée, et que l’on trouve aujourd’hui avec plus de 40 % de réduction.

Les points essentiels de l’Asus ROG Ally Z1 Extreme

Un excellent écran 120 Hz anti-tearing

Une performante puce APU Z1 Extreme

Armoury Crate SE, la meilleure interface pour console Windows

Lancée à 799 euros, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est actuellement disponible en promotion à 484,99 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) avec le code promo RAKUTEN15. Ce dernier n’est valable qu’aujourd’hui, ce mercredi 18 décembre 2024.

Un écran sublime, tout simplement

L’Asus ROG Ally Z1 Extreme a de sérieux atouts, à commencer par son écran, que l’on a tellement apprécié qu’il a récolté l’excellente note de 9/10 au cours de notre test. C’est simple : on n’a jamais vu un meilleur écran que celui-ci sur ce format de console. On a donc droit ici à une dalle IPS LCD de 7 pouces qui propose une définition maximale de 1 920 x 1 080 pixels, alors que le Steam Deck se contente d’un écran de 7 pouces doté d’une définition de 1280 x 800 pixels. Mieux encore, la dalle de la ROG Ally Z1 Extreme présente un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui promet donc une fluidité exemplaire et bien appréciable dans les jeux où la réactivité est de mise. L’écran couvre par ailleurs 97,1 % de l’espace sRGB et 68,8 % de l’espace DCI-P3. Bref, quasi un sans-faute. Mais il aurait probablement mérité un 10/10 s’il avait été OLED…

Au niveau du logiciel, la ROG Ally Z1 Extreme embarque Windows, qui a le net avantage d’offrir une totale compatibilité avec n’importe quel jeu PC, contrairement au Steam Deck. Vous pouvez donc jouer à tous les titres disponibles sur Steam, Epic Games Store et PC Game Pass. Les jeux Riot Games peuvent aussi être lancés. En revanche, Windows n’est malheureusement pas particulièrement bien adapté pour ce type d’appareils. SteamOS est bien plus optimisé pour l’usage console, par exemple. Heureusement, Asus a permis de rendre l’expérience plus intuitive avec son interface maison, Armoury Crate SE, une version optimisée (et riche en fonctionnalités) pour la ROG Ally du logiciel de gestion déjà bien connu d’Asus sur ses PC gamer.

Des performances de haute volée

Côté performances, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme renferme une puce Z1 Extreme spécialement développée par AMD avec le support de ses technologies Zen 4 et RDNA3. Ici, nous avons droit à un APU 8 cÅ“urs et 16 threads avec un boost jusqu’à 5,10 GHz. Le tout est couplé à un GPU Radeon compatible Resizable BAR à 12 CU et à 16 Go de RAM LPDDR5 6400 MHz. Concrètement, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est capable de fournir du 1080p en medium à 60 FPS avec aisance, et pour couronner le tout, le refroidissement accompagne parfaitement cette puce ultra performante.

Enfin, sur l’autonomie, ne vous attendez pas à un miracle : si la console peut tenir environ 6 heures en mode Silencieux avec diverses optimisations, elle s’essouffle au bout d’une heure en mode Turbo. Tout dépendra bien sûr du jeu lancé, du niveau de luminosité choisi ou encore de la résolution. En comparaison, la ROG Ally Z1 fait mieux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus ROG Ally Z1 Extreme.

Afin de comparer l’Asus ROG Ally Z1 Extreme avec d’autres modèles que l’on recommande chaudement sur Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures consoles portables du moment.

