Nuki Smart Lock Pro 4.0 : cette serrure connectée notée 9/10 est à -20 %

Leader européen du marché des serrures connectées, Nuki a récemment sorti la dernière itération de sa gamme Pro et un test nous a convaincus qu'il s'agit là de la meilleure serrure connectée du marché. La Nuki Smart Lock Pro 4.0 est autant capable de renforcer la sécurité d'un domicile que d'en faciliter l'accès pour ses habitants, et aujourd'hui, elle est disponible à 231 euros au lieu de 279 euros chez Boulanger.

Encore peu présentes en France, les serrures connectées sont des appareils capables de renforcer la sécurité d’un domicile tout en y facilitant l’accès à des personnes tierces. En Europe, le leader de ce secteur est la marque autrichienne Nuki qui propose depuis quelques années des modèles bien pensés dans sa gamme Smart Lock. Aujourd’hui, la dernière-née de Nuki, la Smart Lock Pro 4.0, profite d’une réduction inédite.

Les points forts de la Nuki Smart Lock Pro 4.0

Une serrure connectée simple à installer et à utiliser

De nombreuses fonctions avec options de personnalisation

Wi-Fi et Matter/Thread intégrés

Au lieu de 279 euros habituellement, la Nuki Smart Lock Pro 4.0 est maintenant disponible en promotion à 231 euros chez Boulanger grâce à une remise de 20 % dans le panier.

Une serrure simple à monter pour plus de sécurité

Nuki propose deux gammes différentes de serrure connectée : les Smart Lock et les Smart Lock Pro. Bien qu’elles soient différentes, elles sont toutes conçues pour être installées sans difficultés et la Smart Lock Pro 4.0 ne fait pas exception. Pour les personnes craignant de malencontreusement détruire leur porte, pas de panique ! L’opération ne nécessite ni perçage, ni vis, ni remplacement de cylindre, mais il faut tout de même que le cylindre visant à accueillir la serrure connectée soit débrayable de préférence pour continuer à utiliser la clé.

L’installation ne dure quant à elle que quelques minutes et on est aidé tout au long du processus par l’application de Nuki qui explique comment procéder étape par étape. Une fois en place, la serrure s’ouvre avec un smartphone faisant office de clé capable autant de la verrouiller que de la déverrouiller, elle ne remplace pas pour autant une clé traditionnelle mais permet de rentrer chez soi ou de fermer sa maison à double tour sans avoir à fouiller ses poches.

Le smartphone en guise de nouvelle clé

L’application de Nuki est capable de verrouiller et de déverrouiller la Smart Lock Pro 4.0 à distance, mais aussi attribuer jusqu’à 200 clés numériques à des personnes tierces comme d’autres membres de la famille, des connaissances qui viennent arroser les plantes lorsqu’on est en vacances ou des employés de maison. Un historique des accès est mis à disposition et il est possible d’utiliser la serrure avec une montre connectée ou les assistants vocaux d’Amazon et Google. Si l’accès chez soi se retrouve simplifiée avec cette serrure, la sécurité n’est pas pour autant mise de côté.

La Nuki Smart Lock Pro 4.0 dispose d’une fonction baptisée Lock’n’Go qui verrouille la porte automatiquement après déverrouillage au bout d’un laps de temps défini sur l’application. On ne déverrouille donc la serrure uniquement que pour entrer et sortir, ce qui est bien plus sécurisant. Quand bien même nous l’avons notée 9/10, la Nuki Smart Lock Pro 4.0 a aussi ses petits défauts comme un moteur bruyant et un processus de verrouillage/déverrouillage plus long qu’avec une clé, mais pas de quoi noircir le tableau.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nuki Smart Lock Pro 4.0.

Afin de comparer la Nuki Smart Lock Pro 4.0 avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement sur Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures serrures connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.