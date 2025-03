L’iRobot Roomba Plus 505 Combo, accompagné de sa base lavante et séchante, coûte 200 € de moins à la fin des ventes flash Amazon

L’iRobot Roomba Plus 505 Combo et sa base Autowash font partie de la vague des 8 nouveaux aspirateurs de la marque, que vous retrouvez en promo à 599 euros sur Amazon.

Après une petite baisse de régime suite au rachat raté par Amazon, iRobot est de retour sur le devant de la scène avec non pas un, mais huit nouveaux aspirateurs robots. La marque opère un sacré virage dans ses appareils en se modernisant pour tenter de reconquérir le trône qu’elle occupait jadis. Des design plus modernes et surtout l’adoption du désormais classique capteur Lidar qui équipe toute la concurrence. Alors si vous souhaitez redonner une chance à la marque historique qui a démocratisé l’aspirateur robot, sachez que l’iRobot Roomba Plus 505 Combo et sa base AutoWash est disponible avec 200 euros de réduction pour la fin des offres de printemps Amazon.

Les points forts de l’iRoboto Roomba Plus 505 Combo

La présence du capteur Lidar est un vrai tournant pour la marque

Les serpillères qui sortent pour longer les murs

Le capteur à ultrasons qui évite les tapis en mode lavage

Alors qu’il vient fraîchement de débarquer sur le marché, l’iRobot Roomba Plus 505 Combo et sa base Autowash passe de 799 euros à 599 euros pour la fin des ventes de printemps Amazon.

Un aspirateur robot enfin à la page

Alors qu’iRobot était en perte de vitesse depuis quelque temps, elle opère un retour en force en se mettant au diapason de ses principaux concurrents, comme Roborock ou encore Dreame. Adieu donc la navigation avec le système vSLAM, avec des caméras et bonjour au capteur Lidar. Le modèle Plus 505 Combo est une version haut de gamme et propose la fonction de lavage, avec des serpillères et une station de recharge polyvalente qui fait aussi séchage à air chaud.

L’aspirateur va cartographier précisément votre intérieur et vous afficher ses plans dans l’app, elle aussi totalement refaite pour l’occasion. Vous pourrez ainsi définir les zones dans lesquelles il doit et peut passer, et celles qui lui sont interdites d’accès. Ça sert aussi à planifier ses routines de ménage, suivre son niveau de charge ou encore lui demander d’intervenir à un endroit en particulier.

Des serpillères lavées et séchées sur la base

Quand il fait son petit ménage et qu’il se rapproche d’un mur, il déploie les serpillères pour le lavage se fasse au plus près de ceux-ci. C’est un aspect qui n’est pas souvent pris en compte et qui peut, à terme, laisser des marques. Ici, le sol est lavé uniformément. Et si jamais il y a un tapis sur le trajet, pas de soucis, il range tout et vous ne risquez rien.

La base AutoWash lave à l’eau les serpillères, puis les sèche. Elle va aussi aspirer la poussière dans un bac spécial, qui assure 75 jours de vidage automatique. Idem pour les eaux usées : il y a un réservoir pour les recueillir dans la base, et un autre pour remplir l’aspirateur et laver les serpillères. Cerise sur le gâteau : il est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Siri et Google pour être déclenché à distance. Autant d’arguments qui rendent envisageable le fait de donner une chance à cette marque historique.

Pour comparer les capacités de l’iRobot Roomba Plus 505 Combo avec ses homologues, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots du moment.

