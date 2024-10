Amazon fait chuter le prix de cette récente serrure connectée compatible Matter et Apple Home Key pendant son Prime Day

La serrure connectée Aqara Smart Lock U200 sait rendre les portes intelligentes et permet de les déverrouiller de plusieurs façons différentes, y compris à l’aide de son iPhone. Un modèle complet que l’on trouve actuellement à un bon prix pendant le Prime Day sur Amazon : 199,99 euros au lieu de 269,99 euros.

Les serrures connectées font partie des objets intelligents les plus pratiques du marché puisqu’elles facilitent grandement le quotidien. Déverrouiller sa porte grâce un code, utiliser son smartphone comme clé… Les serrures connectées savent vraiment simplifier les ouvertures et fermetures de portes. L’une des références les plus intéressantes du marché est l’Aqara Smart Lock U200, une serrure qui multiplie les compatibilités : Matter, clés de domicile Apple, déverrouillage par empreinte digitale… Un modèle bien utile, en somme, que l’on trouve en ce moment à moins de 200 euros après promo grâce au Prime Day.

Les points forts de l’Aqara U200

Compatibles avec Apple Home Key et Matter

Un clavier inclus

S’adapte à la quasi-totalité des portes françaises

Initialement affichée à 269,99 euros, la serrure connectée Aqara U200 est désormais proposée à 199,99 euros sur Amazon.

Ouvrir sa porte avec son iPhone

La serrure Aqara Smart Lock U200 se présente sous la forme d’un boîtier qui se fixe sur la porte côté intérieur, avec la clé insérée dans la serrure. Ici, pas de besoin de changer de cylindre, ce qui est bien pratique. Mais comme l’ont remarqué nos confrères de Numerama, l’installation de l’Aqara U200 peut se révéler un peu compliquée. Si cette serrure s’adapte à la très grande majorité des portes françaises, elle n’est par exemple pas idéale pour celles qui obligent à remonter la poignée. De petits travaux devront donc être faits… On vous conseille de faire appel à un serrurier si l’installation devient trop délicate.

C’est une fois bien installée que l’Aqara U200 va révéler ses vraies forces : la multitude de façons de déverrouiller sa porte et sa compatibilité avec la quasi-totalité des normes du marché. On peut ainsi ouvrir et fermer sa porte grâce au Bluetooth et à l’application, et on peut même utiliser le clavier si besoin pour taper un code ou entrer chez soi grâce à notre empreinte digitale. Il est aussi possible de connecter l’Aqara U200 à un HomePod ou une Apple TV pour l’ajouter à son iPhone et poser le smartphone ou une Apple Watch sur le clavier pour ouvrir sa porte : la magie de l’Apple Home Key. Concrètement, une carte virtuelle va ici être générée dans Apple Wallet et activée grâce au lecteur NFC de la serrure. Et si vous êtes plutôt Google Home, Alexa (Amazon) ou SmartThings (Samsung), vous pourrez ajouter la serrure à votre application grâce à Matter. La serrure est bel et bien compatible avec cette norme universelle des objets connectés.

Une serrure endurante

Côté autonomie, l’Aqara U200 se recharge en USB-C une fois tous les six mois ; de quoi être tranquille pour un bon bout de temps. De plus, puisque Matter fonctionne localement et que la serrure est alimentée par batterie, en Bluetooth ou en Wi-Fi, le risque de pannes est vraiment minimisé. Et puis si une panne survient, sachez qu’il est toujours possible d’utiliser sa clé.

Enfin, pour ce qui est du logiciel, nos confrères de Numerama ont expérimenté quelques bugs avec Matter. Par exemple, la fermeture automatique de la porte pouvait se désactiver de temps en temps, de même que la clé de domicile avec Apple. De plus, la serrure peut avoir tendance à ne pas fermer la porte jusqu’au bout, sans pour autant la laisser grande ouverte, heureusement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de la serrure connectée Aqara U200 réalisé par nos confrères de Numerama.

