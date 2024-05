-750 € sur le meilleur TV OLED de 55 pouces de Samsung, c’est ça la magie des French Days !

En prévision des JO de Paris et de l'Euro 2024, il est temps de changer son écran plat obsolète pour un TV 4K flambant neuf et les derniers jours des French Days sont le meilleur moment pour faire son choix. Par exemple, le meilleur TV OLED de Samsung, le S90C dans sa version de 55 pouces, est en promotion à 1 049 euros au lieu de 1 799 euros chez Rue du Commerce.

Lorsqu’il est question de TV OLED, on pense forcément à LG mais il faut savoir que son grand rival Samsung a également sa part sur ce marché. On peut penser que ce dernier ne peut dominer LG sur son propre terrain, et pourtant, le géant sud-coréen a bluffé son petit monde avec sa gamme de S90C, des TV QD-OLED d’une qualité indéniable dont la version de 55 pouces est justement en promotion pendant les French Days. Jusqu’à demain soir, le Samsung TQ55S90C profite d’une baisse de 41 % chez Rue du Commerce.

Ce qu’il faut retenir du Samsung TQ55S90C

Une dalle QD-OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Supporte les normes HDR10 et le Dolby Atmos

Les ports HDMI 2.1 pour jouer dans les meilleures conditions

La partie Smart TV gérée par Tizen

Au lieu de 1 799 euros habituellement, le Samsung TQ55S90C est maintenant disponible en promotion à 1 049 euros chez Rue du Commerce.

Quand Samsung se met à l’OLED

Chantre de la QLED depuis des années, Samsung devait bien évidemment se baser sur cette expérience pour proposer une dalle OLED de son cru. Ainsi, la dalle QD-OLED du Samsung TQ55S90C reprend le même concept que la QLED en assemblant une dalle OLED avec un filtre à points quantiques. La combinaison de ces deux technologies permet d’obtenir une image plus lumineuse qu’avec une dalle OLED classique et, par corrélation, une restitution colorimétrique ainsi qu’un rapport de contraste de niveau supérieur.

En plus de la QD-OLED, le Samsung TQ55S90C se dote de la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et du support de plusieurs normes HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, etc…). Autant dire que la qualité d’image est au rendez-vous, ce TV est aussi jouissif lors d’une soirée cinéma que pour un match de sport. Côté audio, le Samsung TQ55S90C embarque un système sonore en 2.1 d’une puissance de 40 W RMS et prend en charge le Dolby Atmos ainsi que Q-Symphony pour celles et ceux ayant une barre de son Samsung.

Le gaming en 4K 120 FPS à portée de manette

Comme tous TV premiums qui se respectent, le Samsung TQ55S90C se dote de ports HDMI 2.1. Cela permet tout d’abord aux propriétaires d’une PlayStation 5 ou d’une Xbox Series X de lancer des parties en 4K 120 FPS tout en profitant du VRR qui synchronise la fréquence d’affichage avec le frame rate de la console et de l’ALLM qui réduit l’input lag au strict minimum. Pour les amateurs de barre de son, les ports HDMI 2.1 sont compatibles avec le protocole eARC pour obtenir un retour audio haute résolution.

Enfin, concernant la partie Smart TV, le Samsung TQ55S90C tourne avec le système d’exploitation maison du constructeur sud-coréen, Tizen. Que ce soit au niveau des réglages ou accéder aux contenus en ligne, cette interface est intuitive et ergonomique, et elle propose d’office les raccourcis vers certaines plateformes de SVOD comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Enfin, le Samsung TQ55S90C intègre l’assistant Bixby et est compatible avec le système domotique de Samsung, SmartThings.

