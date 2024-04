Un TV 8K de Samsung enfin accessible : 3 000 € de réduction sur ce modèle 75 pouces

Il y a des jours où l'on a besoin de se faire plaisir et cela peut passer par l'achat d'un TV 8K haut de gamme. Le Samsung TQ75QN800C fait partie de la cuvée 2023 du constructeur sud-coréen et nous avons eu la chance de tester l'expérience de divertissement complète qu'elle est en mesure de procurer. En ce moment, ce TV devient presque abordable au regard de son prix de lancement, puisqu'il est disponible à 2 490 euros au lieu de 5 490 euros chez Boulanger.

Catalogué comme étant l’une des références ultimes des TV 8K de Samsung, le téléviseur TQ75QN800C fait partie d’une gamme premium à la qualité d’affichage aussi avancée que lumineuse et au système audio perfectionné. En plus d’une fiche technique complète avec ports HDMI 2.1, dernière version de Tizen OS, boîtier déporté One Connect et système audio en 4.2.2, il a la particularité d’embarquer une dalle LCD avec Mini-LED et matrice IPS. Mieux encore, ce TV 8K dernier cri profite d’une réduction de 3 000 euros sur son prix de base.

Les atouts du Samsung TQ75QN800C

Une excellente qualité d’image avec la définition 8K

Système audio en 4.2.2 avec bonne spatialisation

Tizen enfin réactif

Le boîtier One Connect

Au lieu de 5 490 euros à son lancement l’année dernière, le Samsung TQ75QN800C est maintenant disponible en promotion à 2 490 euros chez Boulanger. Notez que le prix le plus bas sur les 30 derniers jours était de 3 290 euros.

Des images lumineuses et d’une qualité sublime

Images en 8K et cadre fin d’à peine 1 mm, autant dire que le Samsung TQ75QN800C ne fait pas dans la demi-mesure pour ce qui est de l’immersion. La finesse de son cadre est notamment permise par le boîtier One Connect qui déporte toute la connectique, ce qui permet également de ne pas avoir de câbles qui traînent partout. Notons aussi le choix curieux d’une matrice IPS au lieu de la VA, la raison n’est pas claire mais il se peut que ce soit pour avoir un temps de réponse très court, notamment en jeu, la réactivité étant le point faible des dalles VA.

Pour ce qui est de l’image en elle-même, le Samsung TQ75QN800C a recours à la définition 8K (7 680 x 4 320 pixels) et à de la Neo QLED, il s’agit d’un rétroéclairage Mini-LED allié à un filtre à points quantiques. Les mesures de luminosité, de colorimétrie et de rapport de contraste sont toutes dans le vert dans notre test, de plus, ce TV embarque un système audio puissant. Configuré en 4.2.2 pour une puissance de 70 RMS, il envoie un son agréable, ample, avec une spatialisation tout à fait satisfaisante, et est compatible avec OTS+ et le Dolby Atmos sans fil.

Un système plus réactif que les générations précédentes

À l’instar des TV Samsung sortis en 2023, le TQ75QN800C embarque la septième version de Tizen. À l’usage, l’interface se montre fluide et encore plus réactive qu’auparavant. La page d’accueil se présente comme d’habitude avec une barre horizontale contenant les raccourcis vers une sélection de plateformes de streaming telles que Netflix, MyCanal, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV et bien d’autres. Une rubrique Jeu est aussi présente avec les raccourcis vers les plateformes de cloud gaming et l’accès à plus de 3 000 titres.

En parlant de jeu, le Samsung TQ75QN800C n’oublie pas de se doter de ports HDMI 2.1 et supporte ainsi les technologies d’optimisation d’affichage pour les jeux vidéo comme l’ALLM et le VRR avec AMD FreeSync Premium Pro et G-Sync. Un mode Jeu permet d’activer automatiquement les réductions de retard à l’affichage, nous avons ainsi pu relever un input lag de 9,8 ms, ce qui est un excellent score. Les ports HDMI 2.1 supportent également le protocole eARC pour les amateurs de barre de son et pour information, le TQ75QN800C est capable de jouer le rôle d’enceinte centrale lorsqu’associé à un des modèles de la gamme Q-Series de Samsung.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung TQ75QN800C.

