Ce kit Wi-Fi 6 Mesh déjà accessible est à presque moitié prix pour la fin des French Days

Dans les maisons ou les grands appartements, il y a toujours une surface qui n'est pas couverte en réseau comme le grenier ou les toilettes. Pour combler ces zones blanches, on peut investir dans un kit de routeurs Wi-Fi et le Mercusys Halo H80X noté 8/10 dans nos colonnes est d'ailleurs en promotion pendant les derniers jours des French Days. Chez Cdiscount, il se négocie à 108,69 euros au lieu de 199,99 euros.

Les French Days prennent bientôt fin, il ne reste plus que quelques heures encore pour profiter des promotions chez les e-commerçants français et Cdiscount met les bouchées doubles dans cette dernière ligne droite avec un code promo à appliquer sur plusieurs produits. Par exemple, le kit Mercusys Halo H80X avec ses trois routeurs Wi-Fi 6 qui a pour mission d’éradiquer toutes les zones blanches de son domicile et qui se retrouve quasiment à moitié prix chez Cdiscount.

Le kit Mercusys Halo H80X, c’est quoi ?

Un kit Wi-Fi 6 Mesh pas cher

Trois boîtiers compacts et discrets

Une couverture Wi-Fi qui s’étend jusqu’à 650 m²

Jusqu’à 150 appareils connectés en simultané

Au lieu de 199,99 euros habituellement, le kit Mercusys Halo H80X est maintenant disponible en promotion à 108,69 euros chez Cdiscount avec le code promo 10DES79.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le kit Mercusys Halo H80X. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Mercusys Halo H80X au meilleur prix ?

Un kit de routeurs simples à installer et configurer

Filiale de TP-Link, Mercusys est un constructeur chinois présent en France depuis seulement deux ans mais qui nous a déjà surpris avec son kit Halo H80X qui a reçu la note de 8/10 dans nos colonnes. Il se constitue de trois routeurs, trois boîtiers en plastique blanc assez discrets pour se fondre dans n’importe quel décor. Chacun de ces boîtiers accueille, en plus de l’alimentation, trois ports Ethernet à l’arrière. Le kit Mercusys Halo H80X est configurable sur smartphone ou tablette avec l’application du constructeur disponible sur Android et iOS.

L’application Mercusys est simple à appréhender avec son interface épurée et un éventail complet de fonctionnalités. La configuration du kit s’effectue en deux temps trois mouvements, les étapes étant expliquées clairement sur l’appli. L’opération est d’une simplicité enfantine. Une fois le tout installé, il est possible d’accéder à plusieurs réglages tels que la configuration du NAT, celui du VLAN et de la plage DHCP. Un contrôle parental est aussi disponible pour bloquer l’accès à certains sites et à internet à certaines heures de la journée.

Un bon rapport performances/prix

Du côté des performances, le constructeur chinois avance une couverture de 650 m² et le déploiement de deux bandes fréquences. La première de 2,4 GHz accepte un débit maximal de 574 Mb/s, la seconde de 5 GHz peut faire passer un débit maximal de 2,4 Gb/s. Ça, c’est sur le papier, et ces chiffres sont quelque peu éloignés de la réalité. Lors de notre test, dans les meilleures conditions avec un laptop branché directement à l’un des ports Ethernet, le débit descendant n’a pas excédé les 950 Mb/s tandis que le transfert de fichier ne dépassait pas les 70 Mb/s.

Le kit Mercusys Halo H80X se heurte également à certains défauts inhérents aux routeurs Wi-Fi comme la difficulté de passer les murs. Nous l’avons vérifié de notre côté et les performances ne sont effectivement pas brillantes derrière un mur ou à l’extérieur. Au final, les performances d’un routeur dépendent tout d’abord de la disposition des pièces d’une maison et il faut voir ces appareils avant tout comme un moyen de combler les zones blanches et non pas comme le hotspot de tout le domicile. Et quand bien même le Mercusys Halo H80X a du mal à tenir ses promesses, il profite d’un excellent rapport qualité-prix.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le kit Mercusys Halo H80X.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.