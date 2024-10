MSI Claw : la concurrente de la ROG Ally d’Asus coûte 300 € de moins grâce à cette offre

DĂ©voilĂ©e lors du dernier CES, la MSI Claw A1M est la toute première console portable de la marque qui affiche aujourd’hui un prix très rĂ©duit. En effet, on la trouve Ă 499 euros au lieu de 799,99 euros.

C’est en janvier dernier que MSI, marque très implantĂ©e sur le marchĂ© des PC portables gamer, a dĂ©voilĂ© sa toute première console portable, la MSI Claw A1M. Asus, autre constructeur de laptop, s’Ă©tait dĂ©jĂ lancĂ© sur ce marchĂ© avec son modèle acclamĂ©, la ROG Ally. Avec sa MSI Claw, MSI a tout naturellement souhaitĂ© concurrencer cette rivale, au point d’en copier certains aspects, notamment au niveau de l’ergonomie de la console. Mais, si on a largement prĂ©fĂ©rĂ© la ROG Ally, la MSI Claw a tout de mĂŞme quelques points positifs qui mĂ©ritent le dĂ©tour. Et on la recommande bien mieux quand elle est proposĂ©e avec 300 euros de rĂ©duction sur son prix d’origine.

Les points forts de la MSI Claw

Une ergonomie parfaite

Une console sous Windows

Une chauffe très bien maîtrisée

Lancée à 799,99 euros, la MSI Claw AM1 est désormais proposée à 499 euros sur Rue du Commerce.

L’ergonomie de la ROG Ally

Ă€ première vue, la MSI Claw est une copie quasi parfaite de la ROG Ally. Mais ce n’est pas forcĂ©ment une critique, bien au contraire, tant la console portable d’Asus est ergonomique. Le châssis entier de la MSI Claw est donc similaire Ă celui de sa rivale (mais en noir), mais son dos est par exemple plus ouvert pour aider au refroidissement de l’appareil. Attention, la console est donc plus vulnĂ©rable aux petits chocs ou autres accidents. Concernant sa configuration, tous les boutons sont placĂ©s aux endroits d’une manette Xbox traditionnelle, ce qui ne dĂ©paysera pas les gamers assidus.

LĂ oĂą la MSI Claw va clairement marquer des points, c’est sur le fait que ses gâchettes et ses joysticks utilisent tous une technologie Ă effet Hall, basĂ©e sur les aimants, afin d’empĂŞcher le stick drift, soit un faux contact qui gĂ©nère une action non dĂ©sirĂ©e Ă l’Ă©cran. Sur la ROG Ally, seules les gâchettes en profitent. Autrement, la croix directionnelle a tendance Ă beaucoup s’Ă©craser, ce qui peut compliquer les manĹ“uvres lors de jeux de combat, par exemple. Concernant sa connectique, la MSI Claw surpasse la ROG Ally grâce Ă la prĂ©sence du Thunderbolt 4, qui lui permet d’ĂŞtre compatible avec les boĂ®tiers de GPU externes moins onĂ©reux, ce qui est un vĂ©ritable atout pour celles et ceux qui surveillent leur budget, mĂŞme s’il est limitĂ© Ă une bande passante de 40 Gbps. La console embarque Ă©galement un lecteur de cartes microSD jusqu’Ă 2 To et une prise jack 3,5 mm.

Une console sous Windows qui mise sur Intel

Concernant son Ă©cran, la MSI Claw intègre une dalle IPS LCD de 7 pouces en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Son taux de rafraĂ®chissement peut grimper jusqu’Ă 120 Hz, ce qui promet une belle fluiditĂ© en jeu. Les couleurs affichĂ©es sont de leur cĂ´tĂ© assez rĂ©alistes, et lors de notre test, nous avons retrouvĂ© une couverture de 96,1 % de l’espace sRGB pour 68,1 % de l’espace DCI-P3. CĂ´tĂ© logiciel, cette console embarque Windows, tout comme la ROG Ally. Rappelons que ce système a le net avantage d’offrir une totale compatibilitĂ© avec n’importe quel jeu PC, contrairement au Steam Deck. Vous pouvez donc jouer Ă tous les titres disponibles sur Steam, Epic Games Store et PC Game Pass. En revanche, notez que Windows n’est malheureusement pas bien adaptĂ© pour ce type d’appareils.

La MSI Claw intègre tout de mĂŞme le MSI Center M, l’interface console de la marque, qui se mesure notamment Ă SteamOS et Ă Armoury Crate d’Asus. L’interface se montre particulièrement Ă©purĂ©e et promet une bonne rĂ©activitĂ©. CĂ´tĂ© performances, la MSI Claw est propulsĂ©e par un Intel Core Ultra 5 135H pouvant turbo jusqu’Ă 4,6 GHz. Il est ici complĂ©tĂ© par 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 512 Go. Au cours de notre test, menĂ© avec une MSI Claw dotĂ©e d’un Intel Core Ultra 7 155H, nous avons malheureusement souffert de quelques bugs. On se console avec l’excellente maĂ®trise de la chauffe proposĂ©e par l’appareil, qui profite d’un ventilateur hyper silencieux. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la MSI Claw est parvenue Ă atteindre, au cours de notre test, les 2h15 d’utilisation en mode Super batterie (20W), 1h35 en mode ÉquilibrĂ© (35W) et 1h35 en mode Performances extrĂŞmes (40W). Des donnĂ©es assez communes que l’on retrouve chez la concurrence.

Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à lire notre test complet de la MSI Claw.

