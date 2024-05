Boulanger brade ce pack Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G (avec écouteurs + bracelet)

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, les Buds 4 et le Smart Band 8 active forment un trio qui fonctionne très bien au quotidien. En ce moment, il est possible d'acquérir ces trois produits dans un pack pour seulement 419 euros contre 567 euros si vous achetiez le tout séparément.

Si votre budget est assez limité, se diriger vers les modèles Redmi conçus par Xiaomi est la bonne solution. Ils possèdent une fiche technique solide sans trop de concessions par rapport à la concurrence. Ils sont même souvent proposés dans des packs à des prix très attractifs. C’est le cas par exemple du Redmi Note 13 Pro Plus qui devient encore plus intéressant avec cette offre Boulanger.

Que propose ce pack Xiaomi ?

Un smartphone avec un écran Oled lumineux à 120 Hz

Performant et compatible avec la charge rapide 120 W

Des écouteurs sans fil et un bracelet connecté offert

En ce moment, Boulanger propose un pack complet incluant le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G (valeur 469 euros), les Buds 4 (valeur de 69 euros) et le Smart Band 8 Active (valeur de 29 euros) à seulement 419,03 euros au lieu de 567 euros si le tout était vendu séparément.

Le plus performant et polyvalent de la gamme Redmi

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G offre des performances solides, tant dans les benchmarks que dans le cadre d’un usage quotidien. Le processeur MediaTek Dimensity 7 200 Ultra offre une fluidité de mise sur cet appareil, la gestion du multitâche est impeccable, et bien que quelques légers ralentissements interviennent, cela reste exceptionnel à ce prix. Cela vaut également pour les jeux, à la condition de se contenter de 30 fps pour bénéficier du meilleur niveau graphique.

Avec une batterie de 5 000 mAh, le téléphone devrait offrir une autonomie satisfaisante. Lors de notre protocole ViSer, le Redmi Note 13 Pro+ a tenu environ 9 heures et 32 minutes, ce qui le place presque à la fin de notre classement des smartphones les plus endurants, juste avant le Samsung Z Flip 5. Heureusement, il peut compter sur sa compatibilité avec la charge de 120 W. Elle lui permet de passer de 10 % à 100 % d’autonomie en moins de 30 minutes — un très bon score pour le prix.

Une allure presque haut de gamme

Le Redmi Note 13 Pro Plus 5G reprend le design de la génération précédente, avec un dos en verre qui donne une meilleure préhension en main, mais introduit un écran légèrement incurvé. Même si la plupart des concurrents adoptent un écran plat, ici le côté borderless fait son effet. Son écran Amoled en définition 1.5K (2 712 x 1 220 pixels) est un véritable plaisir pour les yeux. Bien que la fidélité des couleurs ne soit pas son plus grand atout, c’est une dalle agréable à regarder et confortable pour consulter des vidéos ou naviguer dans l’interface, notamment grâce à son taux de rafraichissement à 120 Hz.

Pour finir sur la partie photo, on a droit à un capteur principal grand-angle de 200 Mpx (f/1,7) avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Comme d’habitude, le capteur macro est inutile, seul le capteur principal offre des images sont naturelles et assez bien détaillées. Le mode nuit est efficace en ville avec un éclairage artificiel, autrement, la qualité diminue.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus.

C’est autour de 500 euros que l’on trouve les meilleurs rapports qualité/prix, et si vous souhaitez ce que propose la concurrence : retrouvez dans notre guide les meilleurs modèles de smartphones à moins de 500 euros du moment.

